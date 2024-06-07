https://ria.ru/20240607/moskva-1951231869.html

Ефимов: Москва предоставила 250 гектаров земли под создание производств

Ефимов: Москва предоставила 250 гектаров земли под создание производств - РИА Новости, 07.06.2024

Ефимов: Москва предоставила 250 гектаров земли под создание производств

Москва предоставила инвесторам, реализующим масштабные инвестпроекты в городе (МаИП), около 250 гектаров земли под строительство более 2 миллионов квадратных... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:06

2024-06-07T11:06

2024-06-07T11:06

экономика

москва

новая москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим ликсутов

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москва предоставила инвесторам, реализующим масштабные инвестпроекты в городе (МаИП), около 250 гектаров земли под строительство более 2 миллионов квадратных метров производств, рассказал на ПМЭФ заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Москве идет реализация масштабных инвестиционных проектов в сфере промышленности, для которых город предоставил земельные участки в разных округах столицы общей площадью около 250 гектаров. На них инвесторы построят более 2 миллионов квадратных метров производственных объектов", – заявил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Он напомнил, что Москва предоставляет землю под строительство предприятий в рамках МаИП с 2016 года. Тем самым в городе создаются объекты пищевой, автомобильной, легкой, строительной и прочих отраслей промышленности."Планируется, что уже реализуемые проекты позволят организовать более 30 тысяч новых рабочих мест", – в свою очередь уточнил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.В сообщении указывается, что с 2022 года Москва предоставляет инвесторам землю под производства за символическую плату – 1 рубль в год. "Только с начала 2024-го инвесторам предоставили по льготной ставке участки общей площадью почти 90 гектаров для возведения свыше 830 тысяч квадратных метров недвижимости", – рассказал руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.Так, в текущем году под предприятие по выпуску медоборудования на юго-западе Москвы выделили 0,99 гектара. В Новой Москве предоставили более 35 гектаров под пищевые объекты в рамках кластераМасштабные инвестиционные проекты – особый статус. Для их реализации инвесторы могут получить земельные участки без проведения торгов в аренду на пять лет.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240304/investitsii-1931010176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, новая москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим ликсутов , максим гаман, градостроительный комплекс москвы