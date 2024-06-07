https://ria.ru/20240607/morozova-1951364593.html

Омбудсмен ДНР назвала обстрел Луганска западным оружием особым цинизмом

Омбудсмен ДНР назвала обстрел Луганска западным оружием особым цинизмом - РИА Новости, 07.06.2024

Омбудсмен ДНР назвала обстрел Луганска западным оружием особым цинизмом

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в связи с украинским ракетным обстрелом Луганска считает, что особый цинизм этого преступления заключается в том, что гражданские... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:44

2024-06-07T14:44

2024-06-07T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

луганск

дарья морозова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858922384_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_d97e528f85a528c4a97cfd51400f6528.jpg

ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в связи с украинским ракетным обстрелом Луганска считает, что особый цинизм этого преступления заключается в том, что гражданские объекты и мирные жители атакованы новейшим западным вооружением. Она написала об этом в своем Telegram-канале."Сегодня братская Луганская Народная Республика подверглась массированной атаке со стороны вооруженных формирований Украины. Количество пострадавших от этого теракта уже исчисляется десятками. Спасатели и профильные службы все еще находят под завалами людей. Особый цинизм данного преступления заключается в том, что гражданские объекты и мирные жители атакованы новейшим западным вооружением", - заявила омбудсмен. Он отметила, что это и есть "настоящее лицо мирного плана Украины для "цивилизованных" партнеров, которое она планирует представить в Швейцарии". Кроме того, Морозова выразила уверенность, что "преступники, воюющие с гражданским населением, получат справедливое возмездие".

https://ria.ru/20240607/lugansk-1951277723.html

украина

донецкая народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, луганск, дарья морозова