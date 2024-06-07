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Омбудсмен ДНР назвала обстрел Луганска западным оружием особым цинизмом - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/morozova-1951364593.html
Омбудсмен ДНР назвала обстрел Луганска западным оружием особым цинизмом
Омбудсмен ДНР назвала обстрел Луганска западным оружием особым цинизмом - РИА Новости, 07.06.2024
Омбудсмен ДНР назвала обстрел Луганска западным оружием особым цинизмом
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в связи с украинским ракетным обстрелом Луганска считает, что особый цинизм этого преступления заключается в том, что гражданские... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:44
2024-06-07T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
луганск
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в связи с украинским ракетным обстрелом Луганска считает, что особый цинизм этого преступления заключается в том, что гражданские объекты и мирные жители атакованы новейшим западным вооружением. Она написала об этом в своем Telegram-канале."Сегодня братская Луганская Народная Республика подверглась массированной атаке со стороны вооруженных формирований Украины. Количество пострадавших от этого теракта уже исчисляется десятками. Спасатели и профильные службы все еще находят под завалами людей. Особый цинизм данного преступления заключается в том, что гражданские объекты и мирные жители атакованы новейшим западным вооружением", - заявила омбудсмен. Он отметила, что это и есть "настоящее лицо мирного плана Украины для "цивилизованных" партнеров, которое она планирует представить в Швейцарии". Кроме того, Морозова выразила уверенность, что "преступники, воюющие с гражданским населением, получат справедливое возмездие".
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951277723.html
украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганск, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганск, Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР назвала обстрел Луганска западным оружием особым цинизмом

Морозова: обстрел Луганска новейшим западным оружием — это особый цинизм

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в связи с украинским ракетным обстрелом Луганска считает, что особый цинизм этого преступления заключается в том, что гражданские объекты и мирные жители атакованы новейшим западным вооружением. Она написала об этом в своем Telegram-канале.
"Сегодня братская Луганская Народная Республика подверглась массированной атаке со стороны вооруженных формирований Украины. Количество пострадавших от этого теракта уже исчисляется десятками. Спасатели и профильные службы все еще находят под завалами людей. Особый цинизм данного преступления заключается в том, что гражданские объекты и мирные жители атакованы новейшим западным вооружением", - заявила омбудсмен.
Он отметила, что это и есть "настоящее лицо мирного плана Украины для "цивилизованных" партнеров, которое она планирует представить в Швейцарии". Кроме того, Морозова выразила уверенность, что "преступники, воюющие с гражданским населением, получат справедливое возмездие".
Дым на месте взрыва в Луганске
При обстреле Луганска пострадали 20 человек
Вчера, 11:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганскДарья Морозова
 
 
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