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Родственник Бисмарка рассказал, как немецкая молодежь относится к России
Родственник Бисмарка рассказал, как немецкая молодежь относится к России - РИА Новости, 07.06.2024
Родственник Бисмарка рассказал, как немецкая молодежь относится к России
Молодежь в Германии смотрит на российскую молодежь и говорит, что россияне - хорошие люди, а также замечают, что США думают только о себе, заявил внучатый... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:55
2024-06-07T14:55
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Молодежь в Германии смотрит на российскую молодежь и говорит, что россияне - хорошие люди, а также замечают, что США думают только о себе, заявил внучатый племянник Отто фон Бисмарка, председатель "Диалога Бисмарка" Александр фон Бисмарк. "Они (молодые люди - ред.) обращают свой взор на многие страны, они говорят о том, что Соединённые Штаты думают только о себе, только о деньгах, а Европе в ходе этого конфликта приходится платить серьёзные деньги... Молодёжь в Германии смотрит на молодёжь в России и говорит: "Это люди с хорошими манерами, они замечательные люди", - сказал Бисмарк на сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?", организованной RT на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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германия, россия, сша, отто фон бисмарк
ПМЭФ-2024, Германия, Россия, США, Отто фон Бисмарк
Родственник Бисмарка рассказал, как немецкая молодежь относится к России
Родственник Бисмарка: немецкая молодежь считает российскую замечательными людьми