Рейтинг@Mail.ru
Родственник Бисмарка рассказал, как немецкая молодежь относится к России - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:55 07.06.2024 (обновлено: 15:55 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/molodezh-1951371028.html
Родственник Бисмарка рассказал, как немецкая молодежь относится к России
Родственник Бисмарка рассказал, как немецкая молодежь относится к России - РИА Новости, 07.06.2024
Родственник Бисмарка рассказал, как немецкая молодежь относится к России
Молодежь в Германии смотрит на российскую молодежь и говорит, что россияне - хорошие люди, а также замечают, что США думают только о себе, заявил внучатый... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:55
2024-06-07T15:55
пмэф-2024
германия
россия
сша
отто фон бисмарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150187/39/1501873908_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_3281d56d51fd4d3231ea76409e630137.jpg
С. - ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Молодежь в Германии смотрит на российскую молодежь и говорит, что россияне - хорошие люди, а также замечают, что США думают только о себе, заявил внучатый племянник Отто фон Бисмарка, председатель "Диалога Бисмарка" Александр фон Бисмарк. &quot;Они (молодые люди - ред.) обращают свой взор на многие страны, они говорят о том, что Соединённые Штаты думают только о себе, только о деньгах, а Европе в ходе этого конфликта приходится платить серьёзные деньги... Молодёжь в Германии смотрит на молодёжь в России и говорит: &quot;Это люди с хорошими манерами, они замечательные люди&quot;, - сказал Бисмарк на сессии &quot;Империя зла&quot;: смог ли Запад демонизировать Россию?&quot;, организованной RT на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231204/germaniya-1913685537.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150187/39/1501873908_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_400e26f32239125f4f104df173cfcd04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, сша, отто фон бисмарк
ПМЭФ-2024, Германия, Россия, США, Отто фон Бисмарк
Родственник Бисмарка рассказал, как немецкая молодежь относится к России

Родственник Бисмарка: немецкая молодежь считает российскую замечательными людьми

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНа одной из улиц Мюнхена
На одной из улиц Мюнхена - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
На одной из улиц Мюнхена. Архивное фото
Читать ria.ru в
С. - ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Молодежь в Германии смотрит на российскую молодежь и говорит, что россияне - хорошие люди, а также замечают, что США думают только о себе, заявил внучатый племянник Отто фон Бисмарка, председатель "Диалога Бисмарка" Александр фон Бисмарк.
«

"Они (молодые люди - ред.) обращают свой взор на многие страны, они говорят о том, что Соединённые Штаты думают только о себе, только о деньгах, а Европе в ходе этого конфликта приходится платить серьёзные деньги... Молодёжь в Германии смотрит на молодёжь в России и говорит: "Это люди с хорошими манерами, они замечательные люди", - сказал Бисмарк на сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?", организованной RT на полях ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
У России в Германии много друзей, несмотря на русофобию в СМИ, заявил посол
4 декабря 2023, 16:46
 
ПМЭФ-2024ГерманияРоссияСШАОтто фон Бисмарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала