Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже привели в порядок могилу вокалиста группы "Сектор Газа" - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 07.06.2024 (обновлено: 19:47 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/mogila-1951517893.html
В Воронеже привели в порядок могилу вокалиста группы "Сектор Газа"
В Воронеже привели в порядок могилу вокалиста группы "Сектор Газа" - РИА Новости, 07.06.2024
В Воронеже привели в порядок могилу вокалиста группы "Сектор Газа"
Работники предприятия "Администрация городских кладбищ" в Воронеже привели в порядок могилу вокалиста группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя), которая могла... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:40
2024-06-07T19:47
происшествия
воронеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951519125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf130b2bfe78ae7da9fa7de0ce3ab0e6.jpg
ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Работники предприятия "Администрация городских кладбищ" в Воронеже привели в порядок могилу вокалиста группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя), которая могла быть повреждена из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, сообщил представитель мэрии города. "Коллеги из МКУ "Администрация городских кладбищ" постарались максимально, насколько это возможно, привести захоронение Юрия "Хоя" Клинских в порядок после возгорания", - написал представитель мэрии в своем Telegram-канале. Информация о том, что "неизвестные осквернили могилу основателя группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя) на Левобережном кладбище Воронежа появилась днем в четверг в Telegram-канале "Мой и твой Воронеж", а затем и в ряде других каналов. На фотографиях, которые были размещены в публикациях, видно, что на могиле произошло возгорание. Повреждена оказалась могильная плита и немного памятник. Следов ударов на памятнике и могильной плите не было. Мэрия Воронежа предположила, что возгорание произошло из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, от которой могли загореться и венки.
https://ria.ru/20240603/delo-1950296047.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951519125_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f7646ac146025b8ff359a2a5627b16e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
В Воронеже привели в порядок могилу вокалиста группы "Сектор Газа"

В Воронеже привели в порядок могилу вокалиста группы "Сектор Газа" Юрия Клинских

© Фото : Человек Чеботарёв / TelegramМогила Юрия "Хоя" Клинских в Воронеже
Могила Юрия Хоя Клинских в Воронеже - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Человек Чеботарёв / Telegram
Могила Юрия "Хоя" Клинских в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Работники предприятия "Администрация городских кладбищ" в Воронеже привели в порядок могилу вокалиста группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя), которая могла быть повреждена из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, сообщил представитель мэрии города.
«
"Коллеги из МКУ "Администрация городских кладбищ" постарались максимально, насколько это возможно, привести захоронение Юрия "Хоя" Клинских в порядок после возгорания", - написал представитель мэрии в своем Telegram-канале.
Информация о том, что "неизвестные осквернили могилу основателя группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя) на Левобережном кладбище Воронежа появилась днем в четверг в Telegram-канале "Мой и твой Воронеж", а затем и в ряде других каналов. На фотографиях, которые были размещены в публикациях, видно, что на могиле произошло возгорание. Повреждена оказалась могильная плита и немного памятник. Следов ударов на памятнике и могильной плите не было. Мэрия Воронежа предположила, что возгорание произошло из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, от которой могли загореться и венки.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Подмосковье завели дело на мужчину, осквернившего памятник "Журавли"
3 июня, 23:56
 
ПроисшествияВоронеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала