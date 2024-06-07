https://ria.ru/20240607/mogila-1951517893.html

В Воронеже привели в порядок могилу вокалиста группы "Сектор Газа"

В Воронеже привели в порядок могилу вокалиста группы "Сектор Газа" - РИА Новости, 07.06.2024

В Воронеже привели в порядок могилу вокалиста группы "Сектор Газа"

Работники предприятия "Администрация городских кладбищ" в Воронеже привели в порядок могилу вокалиста группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя), которая могла... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:40

2024-06-07T19:40

2024-06-07T19:47

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Работники предприятия "Администрация городских кладбищ" в Воронеже привели в порядок могилу вокалиста группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя), которая могла быть повреждена из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, сообщил представитель мэрии города. "Коллеги из МКУ "Администрация городских кладбищ" постарались максимально, насколько это возможно, привести захоронение Юрия "Хоя" Клинских в порядок после возгорания", - написал представитель мэрии в своем Telegram-канале. Информация о том, что "неизвестные осквернили могилу основателя группы "Сектор Газа" Юрия Клинских (Хоя) на Левобережном кладбище Воронежа появилась днем в четверг в Telegram-канале "Мой и твой Воронеж", а затем и в ряде других каналов. На фотографиях, которые были размещены в публикациях, видно, что на могиле произошло возгорание. Повреждена оказалась могильная плита и немного памятник. Следов ударов на памятнике и могильной плите не было. Мэрия Воронежа предположила, что возгорание произошло из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, от которой могли загореться и венки.

https://ria.ru/20240603/delo-1950296047.html

воронеж

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происшествия, воронеж