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Вопросы Путину не согласовывались заранее, заявил модератор
Вопросы Путину не согласовывались заранее, заявил модератор - РИА Новости, 07.06.2024
Вопросы Путину не согласовывались заранее, заявил модератор
Модератор пленарного заседания с президентом РФ Владимиром Путиным Сергей Караганов заявил РИА Новости, что его вопросы не согласовывались заранее. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T21:33
2024-06-07T21:33
2024-06-07T21:33
пмэф-2024
сергей караганов
владимир путин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Модератор пленарного заседания с президентом РФ Владимиром Путиным Сергей Караганов заявил РИА Новости, что его вопросы не согласовывались заранее. "Нет", - сказал Караганов, отвечая на соответствующий вопрос. Так, во время своего выступления Путин назвал обидными слова модератора пленарной сессии ПМЭФ Караганова о том, что российская экономическая модель - неясная. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Модератор пленарного заседания ПМЭФ Караганов: вопросы дискуссии не согласовывались
Модератор пленарного заседания ПМЭФ с президентом Караганов сказал РИА Новости, что вопросы дискуссии заранее не согласовывались
2024-06-07T21:33
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Выступление Путина на ПМЭФ-2024: главные тезисы
Ключевым событием Петербургского международного экономического форума стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии.
Традиционно в своей речи Путин сделал акцент на экономике: Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП, опередив Японию, и остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на санкции. Кроме того, президент заявил о создании в рамках БРИКС независимой платежной системы.
Что касается внутренних показателей, Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. А также сообщил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей.
2024-06-07T21:33
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей караганов, владимир путин, общество
ПМЭФ-2024, Сергей Караганов, Владимир Путин, Общество
Вопросы Путину не согласовывались заранее, заявил модератор
Модератор ПМЭФ Караганов заявил, что вопросы Путину не согласовывались заранее