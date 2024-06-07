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Вопросы Путину не согласовывались заранее, заявил модератор

Вопросы Путину не согласовывались заранее, заявил модератор - РИА Новости, 07.06.2024

Вопросы Путину не согласовывались заранее, заявил модератор

Модератор пленарного заседания с президентом РФ Владимиром Путиным Сергей Караганов заявил РИА Новости, что его вопросы не согласовывались заранее. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T21:33

2024-06-07T21:33

2024-06-07T21:33

пмэф-2024

сергей караганов

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общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Модератор пленарного заседания с президентом РФ Владимиром Путиным Сергей Караганов заявил РИА Новости, что его вопросы не согласовывались заранее. "Нет", - сказал Караганов, отвечая на соответствующий вопрос. Так, во время своего выступления Путин назвал обидными слова модератора пленарной сессии ПМЭФ Караганова о том, что российская экономическая модель - неясная. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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2024

Наталья Макарова

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Модератор пленарного заседания ПМЭФ Караганов: вопросы дискуссии не согласовывались Модератор пленарного заседания ПМЭФ с президентом Караганов сказал РИА Новости, что вопросы дискуссии заранее не согласовывались 2024-06-07T21:33 true PT0M02S

Выступление Путина на ПМЭФ-2024: главные тезисы Ключевым событием Петербургского международного экономического форума стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии. Традиционно в своей речи Путин сделал акцент на экономике: Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП, опередив Японию, и остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на санкции. Кроме того, президент заявил о создании в рамках БРИКС независимой платежной системы. Что касается внутренних показателей, Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. А также сообщил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей. 2024-06-07T21:33 true PT6M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей караганов, владимир путин, общество