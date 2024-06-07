https://ria.ru/20240607/moda-1951268340.html

В Москве показали новые тренды во время "Модной ночи" на Патриках

В Москве показали новые тренды во время "Модной ночи" на Патриках - РИА Новости, 07.06.2024

В Москве показали новые тренды во время "Модной ночи" на Патриках

"Модная ночь" стала главным событием фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота", в котором принимают участие бьюти-блогеры, визажисты, дизайнеры, звезды и... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:41

2024-06-07T12:41

2024-06-07T12:41

фото

культура

фото - культура

стиль жизни

мода

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951262035_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_55a5cbb1e7365fa32b91b5eba2e111f6.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. "Модная ночь" стала главным событием фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота", в котором принимают участие бьюти-блогеры, визажисты, дизайнеры, звезды и амбассадоры брендов.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

фото, фото, фото - культура, стиль жизни, мода, москва