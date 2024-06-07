В Москве показали новые тренды во время "Модной ночи" на Патриках

Сорок дизайнеров, известных и начинающих, представили свои коллекции, объединенные одной летней темой "Сады".
Сорок дизайнеров, известных и начинающих, представили свои коллекции, объединенные одной летней темой "Сады".
На мероприятие пришла фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева (на фото). А также блогер Сергей Сухов, актриса Анна Хилькевич.
На мероприятие пришла фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева (на фото). А также блогер Сергей Сухов, актриса Анна Хилькевич.
Зрителям представили основные модные тенденции этого лета: костюмы с пиджаками; высокие сапоги; туфли на маленькой шпильке; треугольный вырез; розовый цвет.
Зрителям представили основные модные тенденции этого лета: костюмы с пиджаками; высокие сапоги; туфли на маленькой шпильке; треугольный вырез; розовый цвет.
В этом сезоне розовый разных оттенков — это новый черный.
В этом сезоне розовый разных оттенков — это новый черный.
Но и другие цвета вполне актуальны.
Также этим летом в моде нежные, воздушные белые наряды.
Также этим летом в моде нежные, воздушные белые наряды.
Сочетание белого верха и синих джинсов — отличная идея для летнего дня.
Сочетание белого верха и синих джинсов — отличная идея для летнего дня.
Джинсовые рубашки, инкрустированные камнями — наряд, который можно надеть и в офис, и на вечеринку.
Джинсовые рубашки, инкрустированные камнями — наряд, который можно надеть и в офис, и на вечеринку.
Открытые топы — нежно, женственно, но в то же время смело и сексуально.
Открытые топы — нежно, женственно, но в то же время смело и сексуально.
Пиджаки модно сочетать и с юбками-мини, и с платьями, и с джинсами.
Пиджаки модно сочетать и с юбками-мини, и с платьями, и с джинсами.
Фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота" продлится до 9 июня. Площадки участников открыты с 12:00 до 21:00. В программе есть не только шоппинг и мастер-классы, но и лектории о моде и трендах.
Фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота" продлится до 9 июня. Площадки участников открыты с 12:00 до 21:00. В программе есть не только шоппинг и мастер-классы, но и лектории о моде и трендах.