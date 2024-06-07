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В Москве показали новые тренды во время "Модной ночи" на Патриках - РИА Новости, 07.06.2024
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Культура
 
12:41 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/moda-1951268340.html
В Москве показали новые тренды во время "Модной ночи" на Патриках
В Москве показали новые тренды во время "Модной ночи" на Патриках - РИА Новости, 07.06.2024
В Москве показали новые тренды во время "Модной ночи" на Патриках
"Модная ночь" стала главным событием фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота", в котором принимают участие бьюти-блогеры, визажисты, дизайнеры, звезды и... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:41
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фото
культура
фото - культура
стиль жизни
мода
москва
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. "Модная ночь" стала главным событием фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота", в котором принимают участие бьюти-блогеры, визажисты, дизайнеры, звезды и амбассадоры брендов.
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фото, фото, фото - культура, стиль жизни, мода, москва
Фото, Культура, Фото - Культура, Стиль жизни, мода, Москва

В Москве показали новые тренды во время "Модной ночи" на Патриках

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. "Модная ночь" стала главным событием фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота", в котором принимают участие бьюти-блогеры, визажисты, дизайнеры, звезды и амбассадоры брендов.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Сорок дизайнеров, известных и начинающих, представили свои коллекции, объединенные одной летней темой "Сады".

Модный показ на Патриарших прудах, в рамках фестиваля Лето в Москве. Мода и красота

Сорок дизайнеров, известных и начинающих, представили свои коллекции, объединенные одной летней темой "Сады".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На мероприятие пришла фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева (на фото). А также блогер Сергей Сухов, актриса Анна Хилькевич.

Фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева на модном показе на Патриарших прудах, в рамках фестиваля Лето в Москве. Мода и красота

На мероприятие пришла фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева (на фото). А также блогер Сергей Сухов, актриса Анна Хилькевич.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Зрителям представили основные модные тенденции этого лета: костюмы с пиджаками; высокие сапоги; туфли на маленькой шпильке; треугольный вырез; розовый цвет.

Модный показ на Патриарших прудах, в рамках фестиваля Лето в Москве. Мода и красота

Зрителям представили основные модные тенденции этого лета: костюмы с пиджаками; высокие сапоги; туфли на маленькой шпильке; треугольный вырез; розовый цвет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В этом сезоне розовый разных оттенков — это новый черный.

Модный показ на Патриарших прудах, в рамках фестиваля Лето в Москве. Мода и красота

В этом сезоне розовый разных оттенков — это новый черный.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Но и другие цвета вполне актуальны.

Девушка на модном показе на Патриарших прудах, в рамках фестиваля Лето в Москве. Мода и красота

Но и другие цвета вполне актуальны.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Также этим летом в моде нежные, воздушные белые наряды.

Модный показ на Патриарших прудах, в рамках фестиваля Лето в Москве. Мода и красота

Также этим летом в моде нежные, воздушные белые наряды.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Сочетание белого верха и синих джинсов — отличная идея для летнего дня.

Модный показ на Патриарших прудах, в рамках фестиваля Лето в Москве. Мода и красота

Сочетание белого верха и синих джинсов — отличная идея для летнего дня.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Джинсовые рубашки, инкрустированные камнями — наряд, который можно надеть и в офис, и на вечеринку.

Модный показ на Патриарших прудах, в рамках фестиваля Лето в Москве. Мода и красота

Джинсовые рубашки, инкрустированные камнями — наряд, который можно надеть и в офис, и на вечеринку.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Открытые топы — нежно, женственно, но в то же время смело и сексуально.

Модный показ на Патриарших прудах, в рамках фестиваля Лето в Москве. Мода и красота

Открытые топы — нежно, женственно, но в то же время смело и сексуально.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Пиджаки модно сочетать и с юбками-мини, и с платьями, и с джинсами.

Девушка на модном показе на Патриарших прудах, в рамках фестиваля Лето в Москве. Мода и красота

Пиджаки модно сочетать и с юбками-мини, и с платьями, и с джинсами.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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10 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота" продлится до 9 июня. Площадки участников открыты с 12:00 до 21:00. В программе есть не только шоппинг и мастер-классы, но и лектории о моде и трендах.

Модный показ на Патриарших прудах, в рамках фестиваля Лето в Москве. Мода и красота

Фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота" продлится до 9 июня. Площадки участников открыты с 12:00 до 21:00. В программе есть не только шоппинг и мастер-классы, но и лектории о моде и трендах.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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