https://ria.ru/20240607/mirshaymer-1951487430.html
"Сами виноваты". В США неожиданно высказались о России
"Сами виноваты". В США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 07.06.2024
"Сами виноваты". В США неожиданно высказались о России
США сами сыграли ключевую роль в подрыве их собственного мирового превосходства, им на смену неизбежно придут Россия и Китай, заявил американский политолог Джон РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:15
2024-06-07T18:15
2024-06-07T18:20
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. США сами сыграли ключевую роль в подрыве их собственного мирового превосходства, им на смену неизбежно придут Россия и Китай, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Duran."Стремительное развитие Китая и возрождение могущества России подорвут установленный международный либеральный порядок, который Соединенные Штаты взращивали в однополярный период после Холодной войны. <…> Я думаю, что США могли бы гораздо лучше управлять этим порядком, если бы действовали более мягко. После Холодной войны мы стали гораздо менее способны к грамотному использованию мягкой силы. Мы стали вести себя очень опрометчиво и таким образом оттолкнули многие страны по всему миру. Мы многое сделали, чтобы подорвать собственный авторитет", — считает эксперт.Миршаймер подчеркнул, что в последние 10 лет США совершили множество ошибок, которые поспособствовали упадку однополярного порядка. Одним из самых ярких примеров политолог назвал конфликт США и Международного Суда ООН на фоне судебных процессов против Израиля.Президент России Владимир Путин во время своего визита в Китай указал на важность укрепления складывающегося многополярного мира и дипломатических связей. Президент подчеркнул, что те, кто стараются сохранить свою монополию на принятие решений по всем вопросам, должны понимать, что от них в данном случае зависит, чтобы этот процесс был мирным и бесконфликтным.
https://ria.ru/20240607/samueli-1951424677.html
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в мире, сша, россия, китай, джон миршаймер, владимир путин, оон
В мире, США, Россия, Китай, Джон Миршаймер, Владимир Путин, ООН
"Сами виноваты". В США неожиданно высказались о России
Миршаймер: ошибки США подорвали их мировое превосходство