https://ria.ru/20240607/mirage-1951189513.html

Пушков оценил заявление Макрона о передаче Киеву истребителей Mirage

Пушков оценил заявление Макрона о передаче Киеву истребителей Mirage - РИА Новости, 07.06.2024

Пушков оценил заявление Макрона о передаче Киеву истребителей Mirage

Сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5 и обучении украинских солдат,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T00:51

2024-06-07T00:51

2024-06-07T04:39

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5 и обучении украинских солдат, заявил, что французский лидер является "одним из поджигателей потенциальной войны между странами НАТО и Россией", а также у него отсутствует чувство ответственности. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов. "Макрон жонглирует словами, пытаясь доказать, что он не занимается эскалацией, хотя он - один из тех, кто уже внес наибольший вклад в нее со стороны Запада, а намерен внести еще больший. Есть такой термин - поджигатели войны. Словесная эквилибристика Макрона не может скрыть того факта, что он является одним из поджигателей потенциальной войны между странами НАТО и Россией", - написал Пушков в Telegram-канале. По его словам, несмотря на то, что бригада Макрона в военном плане "бессмысленна", в политическом она все же "вредоносна". "Но, похоже, у него нет того обостренного чувства ответственности, которое должно быть особенно присуще руководителю великой державы", - написал сенатор.

https://ria.ru/20240226/istrebiteli-1929592692.html

https://ria.ru/20231226/rossiya-1918116106.html

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в мире, франция, киев, париж, эммануэль макрон, алексей пушков, нато