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Президент Боливии осудил действия НАТО - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:02 07.06.2024 (обновлено: 13:09 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/mir-1951309337.html
Президент Боливии осудил действия НАТО
Президент Боливии осудил действия НАТО - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Боливии осудил действия НАТО
В Латинской Америке обеспокоены действиями НАТО и не разделяют политики гонки вооружений, которую проводит альянс, это ставит под угрозу мир на планете, сообщил РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:02
2024-06-07T13:09
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В Латинской Америке обеспокоены действиями НАТО и не разделяют политики гонки вооружений, которую проводит альянс, это ставит под угрозу мир на планете, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент Боливии Луис Арсе."Я думаю, что действия НАТО ставят под угрозу мир на планете, и это мы видим не только здесь, в Европе, но и в Латинской Америке. Мы с большой обеспокоенностью видим, что НАТО действует в разных странах региона, где раньше не участвовала, не существовала, что генерирует недружественный климат в регионе", - сказал он.Арсе отметил, что Латинская Америка - это регион мира, где конфликты решаются между странами путем диалога, а не оружием, а НАТО приходит в страны "не с хорошими намерениями"."Я думаю, что в регионе существует обеспокоенность действиями НАТО, мы не разделяем цели гонки вооружений, военные цели (альянса – ред.), когда планете сегодня нужен мир", - сказал Арсе.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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в мире, боливия, нато, латинская америка, луис арсе, европа
ПМЭФ-2024, В мире, Боливия, НАТО, Латинская Америка, Луис Арсе, Европа
Президент Боливии осудил действия НАТО

Президент Боливии: действия НАТО ставят под угрозу мир на планете

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В Латинской Америке обеспокоены действиями НАТО и не разделяют политики гонки вооружений, которую проводит альянс, это ставит под угрозу мир на планете, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ президент Боливии Луис Арсе.
«
"Я думаю, что действия НАТО ставят под угрозу мир на планете, и это мы видим не только здесь, в Европе, но и в Латинской Америке. Мы с большой обеспокоенностью видим, что НАТО действует в разных странах региона, где раньше не участвовала, не существовала, что генерирует недружественный климат в регионе", - сказал он.
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Арсе отметил, что Латинская Америка - это регион мира, где конфликты решаются между странами путем диалога, а не оружием, а НАТО приходит в страны "не с хорошими намерениями".
"Я думаю, что в регионе существует обеспокоенность действиями НАТО, мы не разделяем цели гонки вооружений, военные цели (альянса – ред.), когда планете сегодня нужен мир", - сказал Арсе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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