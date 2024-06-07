https://ria.ru/20240607/minyust-1951328986.html
Минюст установил, когда ЛГБТ*-движение появилось в СССР
Минюст установил, когда ЛГБТ*-движение появилось в СССР - РИА Новости, 07.06.2024
Минюст установил, когда ЛГБТ*-движение появилось в СССР
Министерство юстиции России установило, что ЛГБТ*-движение (признано экстремистским и запрещено в РФ) в СССР появилось в 1984 году, сообщил на ПМЭФ замглавы... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:43
2024-06-07T13:43
2024-06-07T13:43
россия
ссср
сша
олег свириденко
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Министерство юстиции России установило, что ЛГБТ*-движение (признано экстремистским и запрещено в РФ) в СССР появилось в 1984 году, сообщил на ПМЭФ замглавы ведомства Олег Свириденко. "Министерство юстиции установило, что с 1984 года на нашей территории благополучно действовало международное движение ЛГБТ*", - сказал он. По его словам, с тех пор адепты ЛГБТ* пропагандируют "деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака", создавая "угрозу демографического разрушения в стране". Свириденко уточнил, что в ЛГБТ*-движении значилось "40 основных подразделений", ему принадлежат "80 интернет-ресурсов без возрастных ограничений, имеющих миллионы подписчиков". Источники финансирования – зарубежные неправительственные фонды, НКО, гранты США, Великобритании, Нидерландов и Швеции. По предварительным данным, общая сумма выделенных денежных средств превысила 500 миллионов рублей, добавил замминистра. Росфинмониторинг включил международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения в список террористов и экстремистов, Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://rsport.ria.ru/20240531/kamar-1949551328.html
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россия, ссср, сша, олег свириденко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, СССР, США, Олег Свириденко, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Минюст установил, когда ЛГБТ*-движение появилось в СССР
Минюст: ЛГБТ-движение в СССР появилось в 1984 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Министерство юстиции России установило, что ЛГБТ*-движение (признано экстремистским и запрещено в РФ) в СССР появилось в 1984 году, сообщил на ПМЭФ замглавы ведомства Олег Свириденко.
"Министерство юстиции установило, что с 1984 года на нашей территории благополучно действовало международное движение ЛГБТ*", - сказал он.
По его словам, с тех пор адепты ЛГБТ* пропагандируют "деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака", создавая "угрозу демографического разрушения в стране".
Свириденко уточнил, что в ЛГБТ*-движении значилось "40 основных подразделений", ему принадлежат "80 интернет-ресурсов без возрастных ограничений, имеющих миллионы подписчиков".
Источники финансирования – зарубежные неправительственные фонды, НКО, гранты США
, Великобритании
, Нидерландов
и Швеции
. По предварительным данным, общая сумма выделенных денежных средств превысила 500 миллионов рублей, добавил замминистра.
Росфинмониторинг
включил международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения в список террористов и экстремистов,
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.