https://ria.ru/20240607/minyust-1951328986.html

Минюст установил, когда ЛГБТ*-движение появилось в СССР

Минюст установил, когда ЛГБТ*-движение появилось в СССР - РИА Новости, 07.06.2024

Минюст установил, когда ЛГБТ*-движение появилось в СССР

Министерство юстиции России установило, что ЛГБТ*-движение (признано экстремистским и запрещено в РФ) в СССР появилось в 1984 году, сообщил на ПМЭФ замглавы... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:43

2024-06-07T13:43

2024-06-07T13:43

россия

ссср

сша

олег свириденко

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Министерство юстиции России установило, что ЛГБТ*-движение (признано экстремистским и запрещено в РФ) в СССР появилось в 1984 году, сообщил на ПМЭФ замглавы ведомства Олег Свириденко. "Министерство юстиции установило, что с 1984 года на нашей территории благополучно действовало международное движение ЛГБТ*", - сказал он. По его словам, с тех пор адепты ЛГБТ* пропагандируют "деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака", создавая "угрозу демографического разрушения в стране". Свириденко уточнил, что в ЛГБТ*-движении значилось "40 основных подразделений", ему принадлежат "80 интернет-ресурсов без возрастных ограничений, имеющих миллионы подписчиков". Источники финансирования – зарубежные неправительственные фонды, НКО, гранты США, Великобритании, Нидерландов и Швеции. По предварительным данным, общая сумма выделенных денежных средств превысила 500 миллионов рублей, добавил замминистра. Росфинмониторинг включил международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения в список террористов и экстремистов, Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://rsport.ria.ru/20240531/kamar-1949551328.html

https://ria.ru/20240604/duolingo-1950369564.html

https://ria.ru/20240607/minyust-1951327881.html

россия

ссср

сша

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россия, ссср, сша, олег свириденко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)