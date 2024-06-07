https://ria.ru/20240607/minyust-1951327881.html

Сторонники ЛГБТ* становятся гей-националистами, заявили в Минюсте

Сторонники ЛГБТ* становятся гей-националистами, заявили в Минюсте - РИА Новости, 07.06.2024

Сторонники ЛГБТ* становятся гей-националистами, заявили в Минюсте

Сторонники ЛГБТ* становятся носителями гендерного экстремизма и гей-национализма, сообщил на ПМЭФ замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:40

2024-06-07T13:40

2024-06-07T13:41

пмэф-2024

россия

америка

олег свириденко

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Сторонники ЛГБТ* становятся носителями гендерного экстремизма и гей-национализма, сообщил на ПМЭФ замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. "И не случайно такая вся активность Запада, Америки… ЛГБТ*-сообщество, эти персонажи, легко вовлекаются в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений в форме гендерного экстремизма и гей-национализма. В этих всех действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне", - сказал Свириденко. Росфинмониторинг включил международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения в список террористов и экстремистов, Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240604/gruziya-1950476752.html

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россия, америка, олег свириденко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)