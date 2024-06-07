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Сторонники ЛГБТ* становятся гей-националистами, заявили в Минюсте - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
13:40 07.06.2024 (обновлено: 13:41 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/minyust-1951327881.html
Сторонники ЛГБТ* становятся гей-националистами, заявили в Минюсте
Сторонники ЛГБТ* становятся гей-националистами, заявили в Минюсте - РИА Новости, 07.06.2024
Сторонники ЛГБТ* становятся гей-националистами, заявили в Минюсте
Сторонники ЛГБТ* становятся носителями гендерного экстремизма и гей-национализма, сообщил на ПМЭФ замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:40
2024-06-07T13:41
пмэф-2024
россия
америка
олег свириденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Сторонники ЛГБТ* становятся носителями гендерного экстремизма и гей-национализма, сообщил на ПМЭФ замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. "И не случайно такая вся активность Запада, Америки… ЛГБТ*-сообщество, эти персонажи, легко вовлекаются в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений в форме гендерного экстремизма и гей-национализма. В этих всех действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне", - сказал Свириденко. Росфинмониторинг включил международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения в список террористов и экстремистов, Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240604/gruziya-1950476752.html
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россия, америка, олег свириденко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
ПМЭФ-2024, Россия, Америка, Олег Свириденко, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Сторонники ЛГБТ* становятся гей-националистами, заявили в Минюсте

Минюст: сторонники ЛГБТ становятся гендерными экстремистами и гей-националистами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Сторонники ЛГБТ* становятся носителями гендерного экстремизма и гей-национализма, сообщил на ПМЭФ замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.
"И не случайно такая вся активность Запада, Америки… ЛГБТ*-сообщество, эти персонажи, легко вовлекаются в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений в форме гендерного экстремизма и гей-национализма. В этих всех действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне", - сказал Свириденко.
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Власти Грузии внесли в парламент пакет законов о запрете ЛГБТ*-пропаганды
4 июня, 17:34
Росфинмониторинг включил международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения в список террористов и экстремистов,
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Duolingo удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие ЛГБТ*
4 июня, 12:40
 
ПМЭФ-2024РоссияАмерикаОлег СвириденкоФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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