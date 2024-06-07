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Алиханов назвал приоритетные направления работы Минпромторга - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
20:24 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/minpromtorg-1951531981.html
Алиханов назвал приоритетные направления работы Минпромторга
Алиханов назвал приоритетные направления работы Минпромторга - РИА Новости, 07.06.2024
Алиханов назвал приоритетные направления работы Минпромторга
Приоритетными направлениями работы Минпромторга РФ сейчас являются развитие оборонно-промышленного комплекса, станкостроения, робототехники, микроэлектроники, а РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:24
2024-06-07T20:24
пмэф-2024
технологии
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ – 7 июн, РИА Новости. Приоритетными направлениями работы Минпромторга РФ сейчас являются развитие оборонно-промышленного комплекса, станкостроения, робототехники, микроэлектроники, а также наращивание авиационного флота и в целом усиление технологической независимости страны, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-24 глава министерства Антон Алиханов. "Это развитие оборонно-промышленного комплекса, обороноспособности нашей страны. Исполнение гособоронзаказа, развитие гражданских секторов, которые тоже связаны с двойным назначением. Воссоздание нашего авиационного флота", - сказал он, отвечая на вопрос о приоритетных векторах работы министерства. "Вопросы ключевых технологических отраслей, таких как робототехника, станкостроение, очень большое внимание которым выделяет Михаил Владимирович Мишустин. И конечно, микроэлектроника. Здесь очень много нужно будет сделать", - продолжил Алиханов, перечисляя приоритеты. "Еще раз повторю, технологические ключи к настоящей истинной технологической независимости - а значит, и к будущему лидерству - должны находиться в нашей стране. Поэтому сейчас мы очень активно работаем над формулированием национальных проектов технологического лидерства. И правительство буквально на следующей неделе начнет целую очередь стратегических сессий, в которых мы участвуем, и за некоторые такие проекты будем отвечать как головное министерство", - добавил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 20.00 мск.
https://ria.ru/20240606/manturov-1950969064.html
https://ria.ru/20240607/alikhanov-1951510024.html
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технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов назвал приоритетные направления работы Минпромторга

Алиханов назвал ОПК приоритетным направлением работы Минпромторга

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ – 7 июн, РИА Новости. Приоритетными направлениями работы Минпромторга РФ сейчас являются развитие оборонно-промышленного комплекса, станкостроения, робототехники, микроэлектроники, а также наращивание авиационного флота и в целом усиление технологической независимости страны, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-24 глава министерства Антон Алиханов.
"Это развитие оборонно-промышленного комплекса, обороноспособности нашей страны. Исполнение гособоронзаказа, развитие гражданских секторов, которые тоже связаны с двойным назначением. Воссоздание нашего авиационного флота", - сказал он, отвечая на вопрос о приоритетных векторах работы министерства.
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"Вопросы ключевых технологических отраслей, таких как робототехника, станкостроение, очень большое внимание которым выделяет Михаил Владимирович Мишустин. И конечно, микроэлектроника. Здесь очень много нужно будет сделать", - продолжил Алиханов, перечисляя приоритеты.
«
"Еще раз повторю, технологические ключи к настоящей истинной технологической независимости - а значит, и к будущему лидерству - должны находиться в нашей стране. Поэтому сейчас мы очень активно работаем над формулированием национальных проектов технологического лидерства. И правительство буквально на следующей неделе начнет целую очередь стратегических сессий, в которых мы участвуем, и за некоторые такие проекты будем отвечать как головное министерство", - добавил министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 20.00 мск.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Алиханов назвал предложение возглавить Минпромторг неожиданным
Вчера, 19:20
 
ПМЭФ-2024ТехнологииРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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