https://ria.ru/20240607/minpromtorg-1951531981.html

Алиханов назвал приоритетные направления работы Минпромторга

Алиханов назвал приоритетные направления работы Минпромторга - РИА Новости, 07.06.2024

Алиханов назвал приоритетные направления работы Минпромторга

Приоритетными направлениями работы Минпромторга РФ сейчас являются развитие оборонно-промышленного комплекса, станкостроения, робототехники, микроэлектроники, а РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:24

2024-06-07T20:24

2024-06-07T20:24

пмэф-2024

технологии

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ – 7 июн, РИА Новости. Приоритетными направлениями работы Минпромторга РФ сейчас являются развитие оборонно-промышленного комплекса, станкостроения, робототехники, микроэлектроники, а также наращивание авиационного флота и в целом усиление технологической независимости страны, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-24 глава министерства Антон Алиханов. "Это развитие оборонно-промышленного комплекса, обороноспособности нашей страны. Исполнение гособоронзаказа, развитие гражданских секторов, которые тоже связаны с двойным назначением. Воссоздание нашего авиационного флота", - сказал он, отвечая на вопрос о приоритетных векторах работы министерства. "Вопросы ключевых технологических отраслей, таких как робототехника, станкостроение, очень большое внимание которым выделяет Михаил Владимирович Мишустин. И конечно, микроэлектроника. Здесь очень много нужно будет сделать", - продолжил Алиханов, перечисляя приоритеты. "Еще раз повторю, технологические ключи к настоящей истинной технологической независимости - а значит, и к будущему лидерству - должны находиться в нашей стране. Поэтому сейчас мы очень активно работаем над формулированием национальных проектов технологического лидерства. И правительство буквально на следующей неделе начнет целую очередь стратегических сессий, в которых мы участвуем, и за некоторые такие проекты будем отвечать как головное министерство", - добавил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 20.00 мск.

https://ria.ru/20240606/manturov-1950969064.html

https://ria.ru/20240607/alikhanov-1951510024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)