https://ria.ru/20240607/minpromtorg-1951518808.html

Минпромторг будет переходить на автомобили отечественного производства

Минпромторг будет переходить на автомобили отечественного производства - РИА Новости, 07.06.2024

Минпромторг будет переходить на автомобили отечественного производства

Минпромторг РФ планирует постепенно закупать для служебных целей автомобили только отечественного производства, соответствующее поручение президента РФ будет... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:43

2024-06-07T19:43

2024-06-07T19:43

пмэф-2024

экономика

антон алиханов

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Минпромторг РФ планирует постепенно закупать для служебных целей автомобили только отечественного производства, соответствующее поручение президента РФ будет исполняться, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов. "Cейчас достаточно большой набор брендов и моделей российского производства, которые соответствуют всем критериям. Поручение президента есть, несомненно, будем его выполнять. Но здесь нет никакой гонки, потому что те автомобили, которые были куплены ранее, тоже имеют какой-то ресурс, постепенно они будут обновляться", - сказал он. "Собственно, я лично в свое время писал 656-е постановление о запрете приобретения иностранных автомобилей через 44-й закон о госзакупках. Поэтому мне было бы правильным эту линию продолжать реализовывать и на своем примере, и на примере моих коллег из министерства", - добавил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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Кирилл Волков

экономика, антон алиханов, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)