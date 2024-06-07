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Минпромторг будет переходить на автомобили отечественного производства - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
19:43 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/minpromtorg-1951518808.html
Минпромторг будет переходить на автомобили отечественного производства
Минпромторг будет переходить на автомобили отечественного производства - РИА Новости, 07.06.2024
Минпромторг будет переходить на автомобили отечественного производства
Минпромторг РФ планирует постепенно закупать для служебных целей автомобили только отечественного производства, соответствующее поручение президента РФ будет... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:43
2024-06-07T19:43
пмэф-2024
экономика
антон алиханов
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Минпромторг РФ планирует постепенно закупать для служебных целей автомобили только отечественного производства, соответствующее поручение президента РФ будет исполняться, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов. "Cейчас достаточно большой набор брендов и моделей российского производства, которые соответствуют всем критериям. Поручение президента есть, несомненно, будем его выполнять. Но здесь нет никакой гонки, потому что те автомобили, которые были куплены ранее, тоже имеют какой-то ресурс, постепенно они будут обновляться", - сказал он. "Собственно, я лично в свое время писал 656-е постановление о запрете приобретения иностранных автомобилей через 44-й закон о госзакупках. Поэтому мне было бы правильным эту линию продолжать реализовывать и на своем примере, и на примере моих коллег из министерства", - добавил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, антон алиханов, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Антон Алиханов, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг будет переходить на автомобили отечественного производства

Алиханов: Минпромторг будет закупать российские автомобили для служебных целей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Минпромторг РФ планирует постепенно закупать для служебных целей автомобили только отечественного производства, соответствующее поручение президента РФ будет исполняться, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов.
"Cейчас достаточно большой набор брендов и моделей российского производства, которые соответствуют всем критериям. Поручение президента есть, несомненно, будем его выполнять. Но здесь нет никакой гонки, потому что те автомобили, которые были куплены ранее, тоже имеют какой-то ресурс, постепенно они будут обновляться", - сказал он.
"Собственно, я лично в свое время писал 656-е постановление о запрете приобретения иностранных автомобилей через 44-й закон о госзакупках. Поэтому мне было бы правильным эту линию продолжать реализовывать и на своем примере, и на примере моих коллег из министерства", - добавил министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Автомобиль Aurus Senat на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
На стенде Aurus на ПМЭФ показали несколько новинок
5 июня, 10:41
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаАнтон АлихановРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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