https://ria.ru/20240607/minoborony-1951370084.html

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 430 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 430 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 430 боевиков ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВС Украины, при этом уничтожены до 430 украинских... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:54

2024-06-07T14:54

2024-06-07T14:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВС Украины, при этом уничтожены до 430 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" в течение недели нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад морской пехоты, механизированной, пехотной, а также горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и соединения нацгвардии Украины. Противник потерял до 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240607/minoborony-1951366687.html

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