https://ria.ru/20240607/minoborony-1951370084.html
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 430 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 430 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 430 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВС Украины, при этом уничтожены до 430 украинских... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:54
2024-06-07T14:54
2024-06-07T14:56
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВС Украины, при этом уничтожены до 430 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" в течение недели нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад морской пехоты, механизированной, пехотной, а также горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и соединения нацгвардии Украины. Противник потерял до 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 430 боевиков ВСУ
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 430 солдат в зоне ответственности "Днепра"