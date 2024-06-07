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Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 430 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:54 07.06.2024 (обновлено: 14:56 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/minoborony-1951370084.html
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 430 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 430 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 430 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВС Украины, при этом уничтожены до 430 украинских... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:54
2024-06-07T14:56
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВС Украины, при этом уничтожены до 430 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" в течение недели нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад морской пехоты, механизированной, пехотной, а также горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и соединения нацгвардии Украины. Противник потерял до 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240607/minoborony-1951366687.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 430 боевиков ВСУ

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 430 солдат в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВС Украины, при этом уничтожены до 430 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" в течение недели нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад морской пехоты, механизированной, пехотной, а также горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и соединения нацгвардии Украины. Противник потерял до 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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