https://ria.ru/20240607/minoborony-1951366332.html

Российские военные освободили Парасковиевку в ДНР

Российские военные освободили Парасковиевку в ДНР - РИА Новости, 07.06.2024

Российские военные освободили Парасковиевку в ДНР

Российские военные взяли под контроль Парасковиевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:48

2024-06-07T14:48

2024-06-07T16:01

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

киев

андрей белоусов

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Парасковиевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."В течение недели подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.Кроме того, армия на Южнодонецком направлении нанесла поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ.Киев потерял за неделю на этом участке фронта до 2835 военных, 14 БМП, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, зенитную самоходную установку Gepard, семь полевых складов боеприпасов.Парасковиевка стала вторым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за последние дни. Второго июня Минобороны отчиталось об освобождении Уманского в ДНР.Как заявлял глава военного ведомства Андрей Белоусов, в целом за май освобождены 28 населенных пунктов, а с начала года под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

киев

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, андрей белоусов