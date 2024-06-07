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Российские военные освободили Парасковиевку в ДНР - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 07.06.2024 (обновлено: 16:01 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/minoborony-1951366332.html
Российские военные освободили Парасковиевку в ДНР
Российские военные освободили Парасковиевку в ДНР - РИА Новости, 07.06.2024
Российские военные освободили Парасковиевку в ДНР
Российские военные взяли под контроль Парасковиевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:48
2024-06-07T16:01
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
киев
андрей белоусов
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Парасковиевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."В течение недели подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.Кроме того, армия на Южнодонецком направлении нанесла поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ.Киев потерял за неделю на этом участке фронта до 2835 военных, 14 БМП, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, зенитную самоходную установку Gepard, семь полевых складов боеприпасов.Парасковиевка стала вторым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за последние дни. Второго июня Минобороны отчиталось об освобождении Уманского в ДНР.Как заявлял глава военного ведомства Андрей Белоусов, в целом за май освобождены 28 населенных пунктов, а с начала года под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Киев, Андрей Белоусов
Российские военные освободили Парасковиевку в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Парасковиевку в ДНР в течение недели

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Парасковиевку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"В течение недели подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.
© ИнфографикаОсвобожденное село Парасковиевка в ДНР
Освобожденное село Парасковиевка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Парасковиевка в ДНР

Взятие Парасковиевки позволит Вооруженным силам выйти на Константиновку — стратегически важный населенный пункт. Его освобождение, в свою очередь, поможет отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение обороняющейся там группировки ВСУ, обойти ее с флангов и взять город в окружение.

Кроме того, армия на Южнодонецком направлении нанесла поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ.
Киев потерял за неделю на этом участке фронта до 2835 военных, 14 БМП, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, зенитную самоходную установку Gepard, семь полевых складов боеприпасов.
Парасковиевка стала вторым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за последние дни. Второго июня Минобороны отчиталось об освобождении Уманского в ДНР.
Как заявлял глава военного ведомства Андрей Белоусов, в целом за май освобождены 28 населенных пунктов, а с начала года под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевАндрей Белоусов
 
 
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