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ВСУ ракетами ATACMS нанесли удар по жилым домам Луганска
ВСУ ракетами ATACMS нанесли удар по жилым домам Луганска - РИА Новости, 07.06.2024
ВСУ ракетами ATACMS нанесли удар по жилым домам Луганска
ВСУ нанесли удар по жилым домам в Луганске американскими ракетами АТАСМS, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:48
2024-06-07T13:48
2024-06-07T16:41
специальная военная операция на украине
луганск
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вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по жилым домам в Луганске американскими ракетами АТАСМS, сообщили в Минобороны России."Сегодня в 11:00 мск киевским режимом совершено преступление против мирного населения Луганской Народной Республики с использованием поставленного Западом вооружения. По жилым кварталам города Луганска целенаправленно нанесен удар пятью ракетами АТАСМS производства США", — уточнили в ведомстве.Российские силы ПВО сбили четыре снаряда, но одна ракета поразила два многоквартирных дома.Сегодня при обстреле Луганска у пятиэтажного жилого дома полностью обрушился подъезд, под завалами оказались местные жители.Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, пострадали 50 человек, из них четверо погибло. Госпитализировали 46 человек, в том числе четыре ребенка, десять пострадавших находятся в тяжелом состоянииКроме того, повреждения получили две школы, три детсада, колледж и один из корпусов университета.В последнее время ВСУ стали активно применять ракеты ATACMS для ударов по населенным пунктам Донбасса. О подобной атаке в конце мая сообщили власти ДНР — противник открыл огонь по городу Моспино, применив боеприпасы модификации MGM-140. Тогда было повреждено более двадцати домов.Как подчеркивал Владимир Путин украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Последствия ракетного удара ВСУ по Луганску
Видео корреспондента РИА Новости из Луганска, по которому ВСУ нанесли ракетный удар
2024-06-07T13:48
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Спасатели продолжают поиск пострадавших после украинского удара по Луганску
Спасатели продолжают поиск пострадавших после украинского удара по Луганску
2024-06-07T13:48
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганск, россия, сша, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ракетами ATACMS нанесли удар по жилым домам Луганска
Минобороны: удар по Луганску был нанесен пятью американскими ракетами АТАСМS
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по жилым домам в Луганске американскими ракетами АТАСМS, сообщили в Минобороны России.
«
"Сегодня в 11:00 мск киевским режимом совершено преступление против мирного населения Луганской Народной Республики с использованием поставленного Западом вооружения. По жилым кварталам города Луганска целенаправленно нанесен удар пятью ракетами АТАСМS производства США", — уточнили в ведомстве.
Российские силы ПВО сбили четыре снаряда, но одна ракета поразила два многоквартирных дома.
Сегодня при обстреле Луганска у пятиэтажного жилого дома полностью обрушился подъезд, под завалами оказались местные жители.
Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, пострадали 50 человек, из них четверо погибло. Госпитализировали 46 человек, в том числе четыре ребенка, десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Кроме того, повреждения получили две школы, три детсада, колледж и один из корпусов университета.
В последнее время ВСУ стали активно применять ракеты ATACMS для ударов по населенным пунктам Донбасса
. О подобной атаке в конце мая сообщили власти ДНР — противник открыл огонь по городу Моспино, применив боеприпасы модификации MGM-140. Тогда было повреждено более двадцати домов.
Как подчеркивал Владимир Путин
украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS.