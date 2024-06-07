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ВСУ ракетами ATACMS нанесли удар по жилым домам Луганска

ВСУ ракетами ATACMS нанесли удар по жилым домам Луганска - РИА Новости, 07.06.2024

ВСУ ракетами ATACMS нанесли удар по жилым домам Луганска

ВСУ нанесли удар по жилым домам в Луганске американскими ракетами АТАСМS, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:48

2024-06-07T13:48

2024-06-07T16:41

специальная военная операция на украине

луганск

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сша

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по жилым домам в Луганске американскими ракетами АТАСМS, сообщили в Минобороны России."Сегодня в 11:00 мск киевским режимом совершено преступление против мирного населения Луганской Народной Республики с использованием поставленного Западом вооружения. По жилым кварталам города Луганска целенаправленно нанесен удар пятью ракетами АТАСМS производства США", — уточнили в ведомстве.Российские силы ПВО сбили четыре снаряда, но одна ракета поразила два многоквартирных дома.Сегодня при обстреле Луганска у пятиэтажного жилого дома полностью обрушился подъезд, под завалами оказались местные жители.Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, пострадали 50 человек, из них четверо погибло. Госпитализировали 46 человек, в том числе четыре ребенка, десять пострадавших находятся в тяжелом состоянииКроме того, повреждения получили две школы, три детсада, колледж и один из корпусов университета.В последнее время ВСУ стали активно применять ракеты ATACMS для ударов по населенным пунктам Донбасса. О подобной атаке в конце мая сообщили власти ДНР — противник открыл огонь по городу Моспино, применив боеприпасы модификации MGM-140. Тогда было повреждено более двадцати домов.Как подчеркивал Владимир Путин украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ракетного удара ВСУ по Луганску Видео корреспондента РИА Новости из Луганска, по которому ВСУ нанесли ракетный удар 2024-06-07T13:48 true PT0M15S

Спасатели продолжают поиск пострадавших после украинского удара по Луганску Спасатели продолжают поиск пострадавших после украинского удара по Луганску 2024-06-07T13:48 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганск, россия, сша, вооруженные силы украины, происшествия