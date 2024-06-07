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ВСУ ракетами ATACMS нанесли удар по жилым домам Луганска - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 07.06.2024 (обновлено: 16:41 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/minoborony-1951331014.html
ВСУ ракетами ATACMS нанесли удар по жилым домам Луганска
ВСУ ракетами ATACMS нанесли удар по жилым домам Луганска - РИА Новости, 07.06.2024
ВСУ ракетами ATACMS нанесли удар по жилым домам Луганска
ВСУ нанесли удар по жилым домам в Луганске американскими ракетами АТАСМS, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:48
2024-06-07T16:41
специальная военная операция на украине
луганск
россия
сша
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по жилым домам в Луганске американскими ракетами АТАСМS, сообщили в Минобороны России.&quot;Сегодня в 11:00 мск киевским режимом совершено преступление против мирного населения Луганской Народной Республики с использованием поставленного Западом вооружения. По жилым кварталам города Луганска целенаправленно нанесен удар пятью ракетами АТАСМS производства США&quot;, — уточнили в ведомстве.Российские силы ПВО сбили четыре снаряда, но одна ракета поразила два многоквартирных дома.Сегодня при обстреле Луганска у пятиэтажного жилого дома полностью обрушился подъезд, под завалами оказались местные жители.Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, пострадали 50 человек, из них четверо погибло. Госпитализировали 46 человек, в том числе четыре ребенка, десять пострадавших находятся в тяжелом состоянииКроме того, повреждения получили две школы, три детсада, колледж и один из корпусов университета.В последнее время ВСУ стали активно применять ракеты ATACMS для ударов по населенным пунктам Донбасса. О подобной атаке в конце мая сообщили власти ДНР — противник открыл огонь по городу Моспино, применив боеприпасы модификации MGM-140. Тогда было повреждено более двадцати домов.Как подчеркивал Владимир Путин украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS.
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Последствия ракетного удара ВСУ по Луганску
Видео корреспондента РИА Новости из Луганска, по которому ВСУ нанесли ракетный удар
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Спасатели продолжают поиск пострадавших после украинского удара по Луганску
Спасатели продолжают поиск пострадавших после украинского удара по Луганску
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луганск, россия, сша, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ракетами ATACMS нанесли удар по жилым домам Луганска

Минобороны: удар по Луганску был нанесен пятью американскими ракетами АТАСМS

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по жилым домам в Луганске американскими ракетами АТАСМS, сообщили в Минобороны России.
«

"Сегодня в 11:00 мск киевским режимом совершено преступление против мирного населения Луганской Народной Республики с использованием поставленного Западом вооружения. По жилым кварталам города Луганска целенаправленно нанесен удар пятью ракетами АТАСМS производства США", — уточнили в ведомстве.

Российские силы ПВО сбили четыре снаряда, но одна ракета поразила два многоквартирных дома.
Сегодня при обстреле Луганска у пятиэтажного жилого дома полностью обрушился подъезд, под завалами оказались местные жители.
© фото очевидцаПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, пострадали 50 человек, из них четверо погибло. Госпитализировали 46 человек, в том числе четыре ребенка, десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Кроме того, повреждения получили две школы, три детсада, колледж и один из корпусов университета.
© Фото : РИА НовостиПоследствия ракетного удара ВСУ по многоквартирному дому в Луганске
Последствия ракетного удара ВСУ по многоквартирному дому в Луганске - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : РИА Новости
Последствия ракетного удара ВСУ по многоквартирному дому в Луганске
В последнее время ВСУ стали активно применять ракеты ATACMS для ударов по населенным пунктам Донбасса. О подобной атаке в конце мая сообщили власти ДНР — противник открыл огонь по городу Моспино, применив боеприпасы модификации MGM-140. Тогда было повреждено более двадцати домов.
Как подчеркивал Владимир Путин украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS.
© Фото : РИА НовостиОбстановка у многоквартирного дома, пострадавшего от украинского удара в Луганске
Обстановка у многоквартирного дома, пострадавшего от украинского удара в Луганске - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : РИА Новости
Обстановка у многоквартирного дома, пострадавшего от украинского удара в Луганске
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскРоссияСШАВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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