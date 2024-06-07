https://ria.ru/20240607/minoborony-1951258492.html

ПВО уничтожила ракету "Нептун" над Белгородской областью

ПВО уничтожила ракету "Нептун" над Белгородской областью - РИА Новости, 07.06.2024

ПВО уничтожила ракету "Нептун" над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью запущенную Украиной управляемую ракету "Нептун-МД", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:12

2024-06-07T11:12

2024-06-07T11:21

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

украина

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью запущенную Украиной управляемую ракету "Нептун-МД", сообщили в Минобороны России."7 июня около 10.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой ракеты "Нептун-МД" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО управляемая ракета уничтожена над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240602/pvo-1950034803.html

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белгородская область, безопасность, украина, россия