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ПВО уничтожила ракету "Нептун" над Белгородской областью
ПВО уничтожила ракету "Нептун" над Белгородской областью - РИА Новости, 07.06.2024
ПВО уничтожила ракету "Нептун" над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью запущенную Украиной управляемую ракету "Нептун-МД", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:12
2024-06-07T11:12
2024-06-07T11:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью запущенную Украиной управляемую ракету "Нептун-МД", сообщили в Минобороны России."7 июня около 10.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой ракеты "Нептун-МД" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО управляемая ракета уничтожена над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240602/pvo-1950034803.html
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белгородская область, безопасность, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Украина, Россия
ПВО уничтожила ракету "Нептун" над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила запущенную Украиной управляемую ракету "Нептун-МД"