https://ria.ru/20240607/minoborony-1951201579.html

Под Работино уничтожили минометный расчет ВСУ

Под Работино уничтожили минометный расчет ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024

Под Работино уничтожили минометный расчет ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Днепр" ВС РФ поразили минометный расчет ВСУ в лесополосе севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T05:20

2024-06-07T05:20

2024-06-07T05:54

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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" ВС РФ поразили минометный расчет ВСУ в лесополосе севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийский расчет 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр", поразил минометный расчет ВСУ из гаубицы Д-20 калибра 152-миллиметров", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что в процессе дальнейшей воздушной разведки целей подразделением БПЛА, артиллеристы нанесли точный удар по строению, в котором укрывались не менее пяти военнослужащих ВСУ. "Артиллеристы группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по подавлению артиллерийских батарей и пунктов управления ВСУ, складов боеприпасов, вооружения, военной техники и личного состава противника", - сообщили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240607/tank-1951201269.html

https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928622847.html

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работино

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в мире, россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины