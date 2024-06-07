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Под Работино уничтожили минометный расчет ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024
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05:20 07.06.2024 (обновлено: 05:54 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/minoborony-1951201579.html
Под Работино уничтожили минометный расчет ВСУ
Под Работино уничтожили минометный расчет ВСУ - РИА Новости, 07.06.2024
Под Работино уничтожили минометный расчет ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Днепр" ВС РФ поразили минометный расчет ВСУ в лесополосе севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T05:20
2024-06-07T05:54
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" ВС РФ поразили минометный расчет ВСУ в лесополосе севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллерийский расчет 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр", поразил минометный расчет ВСУ из гаубицы Д-20 калибра 152-миллиметров", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что в процессе дальнейшей воздушной разведки целей подразделением БПЛА, артиллеристы нанесли точный удар по строению, в котором укрывались не менее пяти военнослужащих ВСУ. "Артиллеристы группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по подавлению артиллерийских батарей и пунктов управления ВСУ, складов боеприпасов, вооружения, военной техники и личного состава противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240607/tank-1951201269.html
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в мире, россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Под Работино уничтожили минометный расчет ВСУ

Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили под Работино минометный расчет ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" ВС РФ поразили минометный расчет ВСУ в лесополосе севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Артиллерийский расчет 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр", поразил минометный расчет ВСУ из гаубицы Д-20 калибра 152-миллиметров", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что в процессе дальнейшей воздушной разведки целей подразделением БПЛА, артиллеристы нанесли точный удар по строению, в котором укрывались не менее пяти военнослужащих ВСУ.
"Артиллеристы группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по подавлению артиллерийских батарей и пунктов управления ВСУ, складов боеприпасов, вооружения, военной техники и личного состава противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
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