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Миляев: Тульская область заключила на ПМЭФ соглашения на 98 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
21:56 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/milyaev-1951550207.html
Миляев: Тульская область заключила на ПМЭФ соглашения на 98 млрд рублей
Миляев: Тульская область заключила на ПМЭФ соглашения на 98 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024
Миляев: Тульская область заключила на ПМЭФ соглашения на 98 млрд рублей
Тульская область в рамках ПМЭФ-2024 подписала 21 инвестиционное соглашение на сумму свыше 98 миллиардов рублей, сообщил врио губернатора региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T21:56
2024-06-07T21:56
тульская область
экономика
тульская область
дмитрий миляев
пмэф
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ТУЛА, 7 июн - РИА Новости. Тульская область в рамках ПМЭФ-2024 подписала 21 инвестиционное соглашение на сумму свыше 98 миллиардов рублей, сообщил врио губернатора региона Дмитрий Миляев. "В этом году мы подписали 21 инвестиционное соглашение на сумму более 98 миллиардов рублей. Это достойный результат, учитывая, что до этого в разные годы сумма составляла от 50 до 150 миллиардов. Подписанные соглашения позволят создать в регионе почти 4 тысячи новых рабочих мест", - приводит слова Миляева пресс-служба облправительства. Он отметил, что значительная часть инвестпроектов направлена на создание импортозамещающих производств в химической отрасли, машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и переработке, пищевой промышленности, а также в сфере туризма. "Инвесторы продолжают доверять нам. Это говорит об устойчивости нашей экономики и эффективности мер поддержки, которые предоставляет Тульская область. У нас выстроена системная работа с партнерами, которая не дает сбоев даже в сложных внешнеэкономических условиях", - подчеркнул Миляев. По его словам, среди наиболее значимых инвестиционных соглашений - договоренность с компанией "Эфко", которая планирует построить пищевой комбинат. Инвестиции составят 20 миллиардов рублей, будет создано 1000 рабочих мест. Проект будет способствовать экономическому развитию Тульско-Новомосковской агломерации. Еще один крупный импортозамещающий проект – строительство двух свиноводческих комплексов "Тульской мясной компании". Сумма инвестиций составит 5,5 миллиарда рублей, предполагается создание 120 рабочих мест. В сфере промышленности подписано соглашение с компанией "Полипласт", которая планирует построить новое производство полимеров. Оно сможет обеспечить потребности как российского, так и зарубежных рынков. Инвестиции планируются в размере свыше 12 миллиардов рублей. "Любой инвестпроект, реализованный в Тульской области, – это новые рабочие места, налоги, развитие территорий. Поэтому мы рады всем добросовестным инвесторам и готовы оказывать им всестороннюю поддержку", - отметил Миляев.
https://ria.ru/20240607/investitsii-1951441409.html
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экономика, тульская область, дмитрий миляев, пмэф
Тульская область, Экономика, Тульская область, Дмитрий Миляев, ПМЭФ

Миляев: Тульская область заключила на ПМЭФ соглашения на 98 млрд рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев
ПМЭФ-2024. врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ПМЭФ-2024. врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев
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ТУЛА, 7 июн - РИА Новости. Тульская область в рамках ПМЭФ-2024 подписала 21 инвестиционное соглашение на сумму свыше 98 миллиардов рублей, сообщил врио губернатора региона Дмитрий Миляев.
"В этом году мы подписали 21 инвестиционное соглашение на сумму более 98 миллиардов рублей. Это достойный результат, учитывая, что до этого в разные годы сумма составляла от 50 до 150 миллиардов. Подписанные соглашения позволят создать в регионе почти 4 тысячи новых рабочих мест", - приводит слова Миляева пресс-служба облправительства.
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Он отметил, что значительная часть инвестпроектов направлена на создание импортозамещающих производств в химической отрасли, машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и переработке, пищевой промышленности, а также в сфере туризма.
«
"Инвесторы продолжают доверять нам. Это говорит об устойчивости нашей экономики и эффективности мер поддержки, которые предоставляет Тульская область. У нас выстроена системная работа с партнерами, которая не дает сбоев даже в сложных внешнеэкономических условиях", - подчеркнул Миляев.
По его словам, среди наиболее значимых инвестиционных соглашений - договоренность с компанией "Эфко", которая планирует построить пищевой комбинат. Инвестиции составят 20 миллиардов рублей, будет создано 1000 рабочих мест. Проект будет способствовать экономическому развитию Тульско-Новомосковской агломерации.
Еще один крупный импортозамещающий проект – строительство двух свиноводческих комплексов "Тульской мясной компании". Сумма инвестиций составит 5,5 миллиарда рублей, предполагается создание 120 рабочих мест.
В сфере промышленности подписано соглашение с компанией "Полипласт", которая планирует построить новое производство полимеров. Оно сможет обеспечить потребности как российского, так и зарубежных рынков. Инвестиции планируются в размере свыше 12 миллиардов рублей.
"Любой инвестпроект, реализованный в Тульской области, – это новые рабочие места, налоги, развитие территорий. Поэтому мы рады всем добросовестным инвесторам и готовы оказывать им всестороннюю поддержку", - отметил Миляев.
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