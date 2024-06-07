https://ria.ru/20240607/milyaev-1951550207.html

Миляев: Тульская область заключила на ПМЭФ соглашения на 98 млрд рублей

Миляев: Тульская область заключила на ПМЭФ соглашения на 98 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024

Миляев: Тульская область заключила на ПМЭФ соглашения на 98 млрд рублей

Тульская область в рамках ПМЭФ-2024 подписала 21 инвестиционное соглашение на сумму свыше 98 миллиардов рублей, сообщил врио губернатора региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T21:56

2024-06-07T21:56

2024-06-07T21:56

тульская область

экономика

тульская область

дмитрий миляев

пмэф

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ТУЛА, 7 июн - РИА Новости. Тульская область в рамках ПМЭФ-2024 подписала 21 инвестиционное соглашение на сумму свыше 98 миллиардов рублей, сообщил врио губернатора региона Дмитрий Миляев. "В этом году мы подписали 21 инвестиционное соглашение на сумму более 98 миллиардов рублей. Это достойный результат, учитывая, что до этого в разные годы сумма составляла от 50 до 150 миллиардов. Подписанные соглашения позволят создать в регионе почти 4 тысячи новых рабочих мест", - приводит слова Миляева пресс-служба облправительства. Он отметил, что значительная часть инвестпроектов направлена на создание импортозамещающих производств в химической отрасли, машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и переработке, пищевой промышленности, а также в сфере туризма. "Инвесторы продолжают доверять нам. Это говорит об устойчивости нашей экономики и эффективности мер поддержки, которые предоставляет Тульская область. У нас выстроена системная работа с партнерами, которая не дает сбоев даже в сложных внешнеэкономических условиях", - подчеркнул Миляев. По его словам, среди наиболее значимых инвестиционных соглашений - договоренность с компанией "Эфко", которая планирует построить пищевой комбинат. Инвестиции составят 20 миллиардов рублей, будет создано 1000 рабочих мест. Проект будет способствовать экономическому развитию Тульско-Новомосковской агломерации. Еще один крупный импортозамещающий проект – строительство двух свиноводческих комплексов "Тульской мясной компании". Сумма инвестиций составит 5,5 миллиарда рублей, предполагается создание 120 рабочих мест. В сфере промышленности подписано соглашение с компанией "Полипласт", которая планирует построить новое производство полимеров. Оно сможет обеспечить потребности как российского, так и зарубежных рынков. Инвестиции планируются в размере свыше 12 миллиардов рублей. "Любой инвестпроект, реализованный в Тульской области, – это новые рабочие места, налоги, развитие территорий. Поэтому мы рады всем добросовестным инвесторам и готовы оказывать им всестороннюю поддержку", - отметил Миляев.

https://ria.ru/20240607/investitsii-1951441409.html

https://ria.ru/20240607/kombinat-1951370350.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, тульская область, дмитрий миляев, пмэф