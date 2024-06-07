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Миляев намерен баллотироваться в губернаторы Тульской области
Миляев намерен баллотироваться в губернаторы Тульской области - РИА Новости, 07.06.2024
Миляев намерен баллотироваться в губернаторы Тульской области
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что намерен баллотироваться... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:45
2024-06-07T09:45
2024-06-07T10:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что намерен баллотироваться в губернаторы – оправдать доверие президента, а также доверие жителей региона, если они его выберут. "Президент Российский Федерации Владимир Владимирович Путин назначил меня временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. Это высокое доверие, и я надеюсь оправдать это доверие, и оправдать доверие жителей, если они мне его окажут. Ответ: да", - ответил Миляев на вопрос о том, намерен ли он участвовать в выборах главы региона. Кремль 14 мая сообщил, что президент РФ Владимир Путин назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив от должности губернатора Тульской области. Временно исполняющим обязанности главы региона стал его первый зам Дмитрий Миляев. Депутаты Тульской областной думы назначили досрочные выборы губернатора на 8 сентября. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, тульская область, россия, дмитрий миляев, владимир путин, алексей дюмин, тульская областная дума
Политика, Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев, Владимир Путин, Алексей Дюмин, Тульская областная Дума
Миляев намерен баллотироваться в губернаторы Тульской области
Врио губернатора Тульской области намерен баллотироваться на выборах в регионе