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Миляев намерен баллотироваться в губернаторы Тульской области - РИА Новости, 07.06.2024
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09:45 07.06.2024 (обновлено: 10:07 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/milyaev-1951227000.html
Миляев намерен баллотироваться в губернаторы Тульской области
Миляев намерен баллотироваться в губернаторы Тульской области - РИА Новости, 07.06.2024
Миляев намерен баллотироваться в губернаторы Тульской области
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что намерен баллотироваться... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:45
2024-06-07T10:07
политика
тульская область
россия
дмитрий миляев
владимир путин
алексей дюмин
тульская областная дума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что намерен баллотироваться в губернаторы – оправдать доверие президента, а также доверие жителей региона, если они его выберут. "Президент Российский Федерации Владимир Владимирович Путин назначил меня временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. Это высокое доверие, и я надеюсь оправдать это доверие, и оправдать доверие жителей, если они мне его окажут. Ответ: да", - ответил Миляев на вопрос о том, намерен ли он участвовать в выборах главы региона. Кремль 14 мая сообщил, что президент РФ Владимир Путин назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив от должности губернатора Тульской области. Временно исполняющим обязанности главы региона стал его первый зам Дмитрий Миляев. Депутаты Тульской областной думы назначили досрочные выборы губернатора на 8 сентября. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/razvitie-1950680660.html
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политика, тульская область, россия, дмитрий миляев, владимир путин, алексей дюмин, тульская областная дума
Политика, Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев, Владимир Путин, Алексей Дюмин, Тульская областная Дума
Миляев намерен баллотироваться в губернаторы Тульской области

Врио губернатора Тульской области намерен баллотироваться на выборах в регионе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Миляев
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Миляев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что намерен баллотироваться в губернаторы – оправдать доверие президента, а также доверие жителей региона, если они его выберут.
"Президент Российский Федерации Владимир Владимирович Путин назначил меня временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. Это высокое доверие, и я надеюсь оправдать это доверие, и оправдать доверие жителей, если они мне его окажут. Ответ: да", - ответил Миляев на вопрос о том, намерен ли он участвовать в выборах главы региона.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО НПО Сплав им. А.Н.Ганичева в Туле - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Медведев и Дюмин продолжат курировать вопросы развития ОПК
5 июня, 14:17
Кремль 14 мая сообщил, что президент РФ Владимир Путин назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив от должности губернатора Тульской области. Временно исполняющим обязанности главы региона стал его первый зам Дмитрий Миляев. Депутаты Тульской областной думы назначили досрочные выборы губернатора на 8 сентября.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
И.о. губернатора Тульской области стал первый заместитель Дюмина
14 мая, 11:45
 
ПолитикаТульская областьРоссияДмитрий МиляевВладимир ПутинАлексей ДюминТульская областная Дума
 
 
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