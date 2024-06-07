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СМИ: Милей поедет на саммит G7, но не на конференцию по Украине - РИА Новости, 07.06.2024
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02:53 07.06.2024 (обновлено: 03:36 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/miley-1951194519.html
СМИ: Милей поедет на саммит G7, но не на конференцию по Украине
СМИ: Милей поедет на саммит G7, но не на конференцию по Украине - РИА Новости, 07.06.2024
СМИ: Милей поедет на саммит G7, но не на конференцию по Украине
Президент Аргентины Хавьер Милей все же поедет в Европу на саммит G7 в Италии, но не примет участия в швейцарской конференции по Украине, сообщает газета Nacion РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T02:53
2024-06-07T03:36
аргентина
европа
италия
джорджа мелони
хавьер милей
в мире
g7
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей все же поедет в Европу на саммит G7 в Италии, но не примет участия в швейцарской конференции по Украине, сообщает газета Nacion со ссылкой на высокопоставленные источники.Ранее сообщалось, что аргентинский президент решил вообще не ехать в Европу, чтобы остаться на родине во время национальных праздников 17 и 20 июня.Как сообщили изданию источники, Милей пересмотрел первоначальное решение не участвовать в саммите G7, на который его пригласила итальянский премьер Джорджа Мелони. Он проведет в Италии три дня, улетит в Аргентину, а затем снова вернется в Европу на мероприятия в Испании и ФРГ.Как следует из публикации, в новом графике Милея все равно не предусмотрено присутствие на конференции по Украине, на которую его пригласил Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950889551.html
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аргентина, европа, италия, джорджа мелони, хавьер милей, в мире, g7, владимир зеленский
Аргентина, Европа, Италия, Джорджа Мелони, Хавьер Милей, В мире, G7, Владимир Зеленский
СМИ: Милей поедет на саммит G7, но не на конференцию по Украине

Nacion: Милей поедет в Европу на саммит G7, но не на конференцию по Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей все же поедет в Европу на саммит G7 в Италии, но не примет участия в швейцарской конференции по Украине, сообщает газета Nacion со ссылкой на высокопоставленные источники.
Ранее сообщалось, что аргентинский президент решил вообще не ехать в Европу, чтобы остаться на родине во время национальных праздников 17 и 20 июня.
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Как сообщили изданию источники, Милей пересмотрел первоначальное решение не участвовать в саммите G7, на который его пригласила итальянский премьер Джорджа Мелони. Он проведет в Италии три дня, улетит в Аргентину, а затем снова вернется в Европу на мероприятия в Испании и ФРГ.
Как следует из публикации, в новом графике Милея все равно не предусмотрено присутствие на конференции по Украине, на которую его пригласил Владимир Зеленский.
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АргентинаЕвропаИталияДжорджа МелониХавьер МилейВ миреG7Владимир Зеленский
 
 
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