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СМИ: Милей поедет на саммит G7, но не на конференцию по Украине
СМИ: Милей поедет на саммит G7, но не на конференцию по Украине - РИА Новости, 07.06.2024
СМИ: Милей поедет на саммит G7, но не на конференцию по Украине
Президент Аргентины Хавьер Милей все же поедет в Европу на саммит G7 в Италии, но не примет участия в швейцарской конференции по Украине, сообщает газета Nacion РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T02:53
2024-06-07T02:53
2024-06-07T03:36
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джорджа мелони
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владимир зеленский
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей все же поедет в Европу на саммит G7 в Италии, но не примет участия в швейцарской конференции по Украине, сообщает газета Nacion со ссылкой на высокопоставленные источники.Ранее сообщалось, что аргентинский президент решил вообще не ехать в Европу, чтобы остаться на родине во время национальных праздников 17 и 20 июня.Как сообщили изданию источники, Милей пересмотрел первоначальное решение не участвовать в саммите G7, на который его пригласила итальянский премьер Джорджа Мелони. Он проведет в Италии три дня, улетит в Аргентину, а затем снова вернется в Европу на мероприятия в Испании и ФРГ.Как следует из публикации, в новом графике Милея все равно не предусмотрено присутствие на конференции по Украине, на которую его пригласил Владимир Зеленский.
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аргентина, европа, италия, джорджа мелони, хавьер милей, в мире, g7, владимир зеленский
Аргентина, Европа, Италия, Джорджа Мелони, Хавьер Милей, В мире, G7, Владимир Зеленский
СМИ: Милей поедет на саммит G7, но не на конференцию по Украине
Nacion: Милей поедет в Европу на саммит G7, но не на конференцию по Украине