https://ria.ru/20240607/miley-1951194519.html

СМИ: Милей поедет на саммит G7, но не на конференцию по Украине

СМИ: Милей поедет на саммит G7, но не на конференцию по Украине - РИА Новости, 07.06.2024

СМИ: Милей поедет на саммит G7, но не на конференцию по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей все же поедет в Европу на саммит G7 в Италии, но не примет участия в швейцарской конференции по Украине, сообщает газета Nacion РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T02:53

2024-06-07T02:53

2024-06-07T03:36

аргентина

европа

италия

джорджа мелони

хавьер милей

в мире

g7

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей все же поедет в Европу на саммит G7 в Италии, но не примет участия в швейцарской конференции по Украине, сообщает газета Nacion со ссылкой на высокопоставленные источники.Ранее сообщалось, что аргентинский президент решил вообще не ехать в Европу, чтобы остаться на родине во время национальных праздников 17 и 20 июня.Как сообщили изданию источники, Милей пересмотрел первоначальное решение не участвовать в саммите G7, на который его пригласила итальянский премьер Джорджа Мелони. Он проведет в Италии три дня, улетит в Аргентину, а затем снова вернется в Европу на мероприятия в Испании и ФРГ.Как следует из публикации, в новом графике Милея все равно не предусмотрено присутствие на конференции по Украине, на которую его пригласил Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950889551.html

https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950305904.html

аргентина

европа

италия

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аргентина, европа, италия, джорджа мелони, хавьер милей, в мире, g7, владимир зеленский