https://ria.ru/20240607/migranty-1951511923.html

Собянин считает, что отсекать нужно лишь пять процентов мигрантов

Собянин считает, что отсекать нужно лишь пять процентов мигрантов - РИА Новости, 07.06.2024

Собянин считает, что отсекать нужно лишь пять процентов мигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин на полях Петербургского международного экономического форума заявил в интервью "России 24", что 95% мигрантов - это трудолюбивые,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:26

2024-06-07T19:26

2024-06-07T19:26

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на полях Петербургского международного экономического форума заявил в интервью "России 24", что 95% мигрантов - это трудолюбивые, законопослушные люди, а оставшиеся 5% нужно "отсекать". "Те мигранты, которые приезжают поработать, трудиться, у них в голове одна парадигма, те, которые приезжают просто ограбить, убить и изнасиловать - это другая категория людей. Не надо в кучу. 95% мигрантов - это трудолюбивые, законопослушные люди, а вот эти 5 - надо "отсекать" жестко", - сказал Собянин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, сергей собянин, мигранты