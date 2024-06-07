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Собянин считает, что отсекать нужно лишь пять процентов мигрантов
Собянин считает, что отсекать нужно лишь пять процентов мигрантов - РИА Новости, 07.06.2024
Собянин считает, что отсекать нужно лишь пять процентов мигрантов
Мэр Москвы Сергей Собянин на полях Петербургского международного экономического форума заявил в интервью "России 24", что 95% мигрантов - это трудолюбивые,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:26
2024-06-07T19:26
2024-06-07T19:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на полях Петербургского международного экономического форума заявил в интервью "России 24", что 95% мигрантов - это трудолюбивые, законопослушные люди, а оставшиеся 5% нужно "отсекать". "Те мигранты, которые приезжают поработать, трудиться, у них в голове одна парадигма, те, которые приезжают просто ограбить, убить и изнасиловать - это другая категория людей. Не надо в кучу. 95% мигрантов - это трудолюбивые, законопослушные люди, а вот эти 5 - надо "отсекать" жестко", - сказал Собянин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, сергей собянин, мигранты
ПМЭФ-2024, Общество, Москва, Сергей Собянин, Мигранты
Собянин считает, что отсекать нужно лишь пять процентов мигрантов
Собянин назвал 95 процентов мигрантов трудолюбивыми и законопослушными людьми