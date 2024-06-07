https://ria.ru/20240607/mid-1951559862.html

МИД прокомментировал удары ВСУ по Луганску и Херсонской области

МИД прокомментировал удары ВСУ по Луганску и Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2024

МИД прокомментировал удары ВСУ по Луганску и Херсонской области

Москва считает удары Украины по Луганску и Херсонской области заранее спланированными и тщательно подготовленными акциями устрашения, заявила официальный... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-07T23:06

2024-06-07T23:06

2024-06-08T00:39

херсонская область

россия

специальная военная операция на украине

в мире

киев

москва

мария захарова

украина

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москва считает удары Украины по Луганску и Херсонской области заранее спланированными и тщательно подготовленными акциями устрашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Киев получил "зелёный свет" из Вашингтона на удары при помощи западного оружия."Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения. Натовский почерк очевиден", - говорится в заявлении Захаровой.Она отметила, что полётные задания дальнобойных ракет, включая ATACMS, формируются при непосредственном участии американских, британских и других западных специалистов.По ее словам, российские правоохранительные органы фиксируют действия Киева и Запада, а причастные понесут "неотвратимое заслуженное наказание"."Вооружённые Силы Российской Федерации готовы максимально оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков", - добавила она.

https://ria.ru/20240607/saldo-1951560176.html

https://ria.ru/20240607/udar-1951553754.html

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