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МИД прокомментировал удары ВСУ по Луганску и Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2024
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23:06 07.06.2024 (обновлено: 00:39 08.06.2024)
https://ria.ru/20240607/mid-1951559862.html
МИД прокомментировал удары ВСУ по Луганску и Херсонской области
МИД прокомментировал удары ВСУ по Луганску и Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2024
МИД прокомментировал удары ВСУ по Луганску и Херсонской области
Москва считает удары Украины по Луганску и Херсонской области заранее спланированными и тщательно подготовленными акциями устрашения, заявила официальный... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-07T23:06
2024-06-08T00:39
херсонская область
россия
специальная военная операция на украине
в мире
киев
москва
мария захарова
украина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москва считает удары Украины по Луганску и Херсонской области заранее спланированными и тщательно подготовленными акциями устрашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Киев получил "зелёный свет" из Вашингтона на удары при помощи западного оружия."Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения. Натовский почерк очевиден", - говорится в заявлении Захаровой.Она отметила, что полётные задания дальнобойных ракет, включая ATACMS, формируются при непосредственном участии американских, британских и других западных специалистов.По ее словам, российские правоохранительные органы фиксируют действия Киева и Запада, а причастные понесут "неотвратимое заслуженное наказание"."Вооружённые Силы Российской Федерации готовы максимально оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков", - добавила она.
https://ria.ru/20240607/saldo-1951560176.html
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Херсонская область , Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Москва, Мария Захарова, Украина
МИД прокомментировал удары ВСУ по Луганску и Херсонской области

Захарова заявила о почерке НАТО в ударах по Луганску и Херсонской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москва считает удары Украины по Луганску и Херсонской области заранее спланированными и тщательно подготовленными акциями устрашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Киев получил "зелёный свет" из Вашингтона на удары при помощи западного оружия.
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"Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения. Натовский почерк очевиден", - говорится в заявлении Захаровой.
Она отметила, что полётные задания дальнобойных ракет, включая ATACMS, формируются при непосредственном участии американских, британских и других западных специалистов.
По ее словам, российские правоохранительные органы фиксируют действия Киева и Запада, а причастные понесут "неотвратимое заслуженное наказание".
«
"Вооружённые Силы Российской Федерации готовы максимально оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков", - добавила она.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВ миреКиевМоскваМария ЗахароваУкраина
 
 
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