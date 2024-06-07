https://ria.ru/20240607/mid-1951559862.html
МИД прокомментировал удары ВСУ по Луганску и Херсонской области
МИД прокомментировал удары ВСУ по Луганску и Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2024
МИД прокомментировал удары ВСУ по Луганску и Херсонской области
Москва считает удары Украины по Луганску и Херсонской области заранее спланированными и тщательно подготовленными акциями устрашения, заявила официальный... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-07T23:06
2024-06-07T23:06
2024-06-08T00:39
херсонская область
россия
специальная военная операция на украине
в мире
киев
москва
мария захарова
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_e8534b9058baa051635654e472674bdb.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Москва считает удары Украины по Луганску и Херсонской области заранее спланированными и тщательно подготовленными акциями устрашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Киев получил "зелёный свет" из Вашингтона на удары при помощи западного оружия."Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения. Натовский почерк очевиден", - говорится в заявлении Захаровой.Она отметила, что полётные задания дальнобойных ракет, включая ATACMS, формируются при непосредственном участии американских, британских и других западных специалистов.По ее словам, российские правоохранительные органы фиксируют действия Киева и Запада, а причастные понесут "неотвратимое заслуженное наказание"."Вооружённые Силы Российской Федерации готовы максимально оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков", - добавила она.
https://ria.ru/20240607/saldo-1951560176.html
https://ria.ru/20240607/udar-1951553754.html
херсонская область
россия
киев
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31c05afa6e9fc30dec5cb1406ccb46f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, в мире, киев, москва, мария захарова, украина
Херсонская область , Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Москва, Мария Захарова, Украина
МИД прокомментировал удары ВСУ по Луганску и Херсонской области
Захарова заявила о почерке НАТО в ударах по Луганску и Херсонской области