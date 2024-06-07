https://ria.ru/20240607/mid-1951333794.html

МИД России прокомментировал невыдачу французской визы главе ФАДН

МИД России прокомментировал невыдачу французской визы главе ФАДН - РИА Новости, 07.06.2024

МИД России прокомментировал невыдачу французской визы главе ФАДН

Участие главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова в проводимых в штаб-квартире ЮНЕСКО мероприятиях, посвященных Дню русского... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:55

2024-06-07T13:55

2024-06-07T13:55

франция

россия

игорь баринов

мария захарова

юнеско

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Участие главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова в проводимых в штаб-квартире ЮНЕСКО мероприятиях, посвященных Дню русского языка и приуроченных к 225-летию со дня рождения Пушкина, было сорвано из-за отказа Франции в выдаче визы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "На этот раз из-за отказа французской стороной в выдаче визы сорвано участие руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова в проводимых в штаб-квартире ЮНЕСКО мероприятиях, посвященных Дню русского языка и приуроченных к 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20231107/unesco-1908023896.html

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франция, россия, игорь баринов, мария захарова, юнеско, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)