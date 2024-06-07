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МИД России прокомментировал невыдачу французской визы главе ФАДН
МИД России прокомментировал невыдачу французской визы главе ФАДН - РИА Новости, 07.06.2024
МИД России прокомментировал невыдачу французской визы главе ФАДН
Участие главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова в проводимых в штаб-квартире ЮНЕСКО мероприятиях, посвященных Дню русского... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:55
2024-06-07T13:55
2024-06-07T13:55
франция
россия
игорь баринов
мария захарова
юнеско
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Участие главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова в проводимых в штаб-квартире ЮНЕСКО мероприятиях, посвященных Дню русского языка и приуроченных к 225-летию со дня рождения Пушкина, было сорвано из-за отказа Франции в выдаче визы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "На этот раз из-за отказа французской стороной в выдаче визы сорвано участие руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова в проводимых в штаб-квартире ЮНЕСКО мероприятиях, посвященных Дню русского языка и приуроченных к 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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франция, россия, игорь баринов, мария захарова, юнеско, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Франция, Россия, Игорь Баринов, Мария Захарова, ЮНЕСКО, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
МИД России прокомментировал невыдачу французской визы главе ФАДН
МИД: отказ Франции дать визу сорвал участие ФАДН в мероприятиях в ЮНЕСКО