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МИД России призвал ЮНЕСКО вмешаться в ситуацию с невыдачей визы главе ФАДН - РИА Новости, 07.06.2024
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13:43 07.06.2024 (обновлено: 13:58 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/mid-1951329300.html
МИД России призвал ЮНЕСКО вмешаться в ситуацию с невыдачей визы главе ФАДН
МИД России призвал ЮНЕСКО вмешаться в ситуацию с невыдачей визы главе ФАДН - РИА Новости, 07.06.2024
МИД России призвал ЮНЕСКО вмешаться в ситуацию с невыдачей визы главе ФАДН
МИД России призвал генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле вмешаться в ситуацию с невыдачей Францией визы главе Федерального агентства по делам национальностей РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:43
2024-06-07T13:58
россия
франция
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
юнеско
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МИД России призвал генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле вмешаться в ситуацию с невыдачей Францией визы главе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорю Баринову и принять конкретные меры по обеспечению выполнения Францией своих обязательств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Франция не выдала визу Баринову , чем сорвала его участие в проводимых в штаб-квартире ЮНЕСКО мероприятиях, посвященных Дню русского языка и приуроченных к 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина."Призываем генерального директора ЮНЕСКО Азуле вмешаться в ситуацию и предпринять конкретные меры по обеспечению выполнения Францией своих обязательств", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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россия, франция, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), юнеско
Россия, Франция, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), ЮНЕСКО
МИД России призвал ЮНЕСКО вмешаться в ситуацию с невыдачей визы главе ФАДН

МИД: ЮНЕСКО должно обеспечить выполнение Францией обязательств по визам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МИД России призвал генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле вмешаться в ситуацию с невыдачей Францией визы главе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорю Баринову и принять конкретные меры по обеспечению выполнения Францией своих обязательств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Франция не выдала визу Баринову , чем сорвала его участие в проводимых в штаб-квартире ЮНЕСКО мероприятиях, посвященных Дню русского языка и приуроченных к 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
«
"Призываем генерального директора ЮНЕСКО Азуле вмешаться в ситуацию и предпринять конкретные меры по обеспечению выполнения Францией своих обязательств", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Вчера, 12:43
 
РоссияФранцияФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)ЮНЕСКО
 
 
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