https://ria.ru/20240607/mid-1951307884.html

В МИД прокомментировали разрешение использовать западное оружие в России

В МИД прокомментировали разрешение использовать западное оружие в России - РИА Новости, 07.06.2024

В МИД прокомментировали разрешение использовать западное оружие в России

Обстрел Луганска - наглядный пример последствий разрешения президента США Джо Байдена использовать западное оружие для ударов по территории России, заявил посол РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:59

2024-06-07T12:59

2024-06-07T12:59

специальная военная операция на украине

луганск

россия

сша

джо байден

родион мирошник

джейк салливан

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обстрел Луганска - наглядный пример последствий разрешения президента США Джо Байдена использовать западное оружие для ударов по территории России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.ВСУ в пятницу обстреляли гражданские объекты в Луганске, по информации властей, по городу было выпущено не менее шести ракет, большинство из которых сбили. "А Байден санкционировал разрешение использовать украинским боевикам американское дальнобойное вооружение по российским территориям. Луганск - наглядный пример их использования, удар по жилому спальному кварталу мирного города, находящемуся более чем за сто километров от линии боевого соприкосновения," - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Он также привел цитату советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, который заявил, что то, что "санкционировал" Байден - представляло собой здравый смысл. "То что сейчас происходит в Луганске, это именно то, что Салливан назвал представляющим здравый смысл? " - написал Мирошник.

https://ria.ru/20240606/frantsiya-1951176317.html

https://ria.ru/20240607/bayden-1951192282.html

луганск

россия

сша

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луганск, россия, сша, джо байден, родион мирошник, джейк салливан, вооруженные силы украины