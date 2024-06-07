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В МИД прокомментировали разрешение использовать западное оружие в России - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/mid-1951307884.html
В МИД прокомментировали разрешение использовать западное оружие в России
В МИД прокомментировали разрешение использовать западное оружие в России - РИА Новости, 07.06.2024
В МИД прокомментировали разрешение использовать западное оружие в России
Обстрел Луганска - наглядный пример последствий разрешения президента США Джо Байдена использовать западное оружие для ударов по территории России, заявил посол РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:59
2024-06-07T12:59
специальная военная операция на украине
луганск
россия
сша
джо байден
родион мирошник
джейк салливан
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обстрел Луганска - наглядный пример последствий разрешения президента США Джо Байдена использовать западное оружие для ударов по территории России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.ВСУ в пятницу обстреляли гражданские объекты в Луганске, по информации властей, по городу было выпущено не менее шести ракет, большинство из которых сбили. "А Байден санкционировал разрешение использовать украинским боевикам американское дальнобойное вооружение по российским территориям. Луганск - наглядный пример их использования, удар по жилому спальному кварталу мирного города, находящемуся более чем за сто километров от линии боевого соприкосновения," - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Он также привел цитату советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, который заявил, что то, что "санкционировал" Байден - представляло собой здравый смысл. "То что сейчас происходит в Луганске, это именно то, что Салливан назвал представляющим здравый смысл? " - написал Мирошник.
https://ria.ru/20240606/frantsiya-1951176317.html
https://ria.ru/20240607/bayden-1951192282.html
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луганск, россия, сша, джо байден, родион мирошник, джейк салливан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Россия, США, Джо Байден, Родион Мирошник, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
В МИД прокомментировали разрешение использовать западное оружие в России

Посол Мирошник: обстрел Луганска наглядно показал последствия разрешения Байдена

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Обстрел Луганска - наглядный пример последствий разрешения президента США Джо Байдена использовать западное оружие для ударов по территории России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
ВСУ в пятницу обстреляли гражданские объекты в Луганске, по информации властей, по городу было выпущено не менее шести ракет, большинство из которых сбили.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Макрон подтвердил, что Франция разрешила бить по России своим оружием
6 июня, 22:22
"А Байден санкционировал разрешение использовать украинским боевикам американское дальнобойное вооружение по российским территориям. Луганск - наглядный пример их использования, удар по жилому спальному кварталу мирного города, находящемуся более чем за сто километров от линии боевого соприкосновения," - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он также привел цитату советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, который заявил, что то, что "санкционировал" Байден - представляло собой здравый смысл.
"То что сейчас происходит в Луганске, это именно то, что Салливан назвал представляющим здравый смысл? " - написал Мирошник.
Президент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Решение об ударах по России может втянуть Запад в войну, признал Байден
Вчера, 01:56
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскРоссияСШАДжо БайденРодион МирошникДжейк СалливанВооруженные силы Украины
 
 
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