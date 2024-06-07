В МИД заявили, что Россия будет защищаться всеми доступными способами
Захарова: Запад сознательно повышает ставки в рамках украинского конфликта
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Запад сознательно идет на повышение ставок в рамках украинского конфликта, боясь полного провала замыслов по обвалу России, российская сторона будет защищаться всеми доступными способами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ на полях ПМЭФ Захарова указала, что координатор совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби "фактически подтвердил" карт-бланш Вашингтона Киеву на уничтожение средствами ПВО военных самолетов в небе над Россией.
"Запад сознательно идет на нагнетание напряженности, на дальнейшее повышение ставок в конфликте. В США, в Европе панически боятся, что их план окончательно рухнет. Им не удалось сделать то, что хотели сделать - обрушить ситуацию в России в первые месяцы 2022 года экономически, социально. У них не получилось, даже накачав киевский режим своими вооружениями всех видов, сделать так, чтобы переломить ситуацию на поле боя... Они не знают, как удержать эту ситуацию иначе, как нагнетать обстановку", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Россия осознает стоящий перед ней вызов и будет защищаться "всеми доступными способами".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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