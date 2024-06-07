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В МИД заявили, что Россия будет защищаться всеми доступными способами - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
10:31 07.06.2024 (обновлено: 10:49 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/mid-1951243799.html
В МИД заявили, что Россия будет защищаться всеми доступными способами
В МИД заявили, что Россия будет защищаться всеми доступными способами - РИА Новости, 07.06.2024
В МИД заявили, что Россия будет защищаться всеми доступными способами
Запад сознательно идет на повышение ставок в рамках украинского конфликта, боясь полного провала замыслов по обвалу России, российская сторона будет защищаться... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:31
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россия
пмэф-2024
сша
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мария захарова
джон кирби
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Запад сознательно идет на повышение ставок в рамках украинского конфликта, боясь полного провала замыслов по обвалу России, российская сторона будет защищаться всеми доступными способами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На брифинге для СМИ на полях ПМЭФ Захарова указала, что координатор совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби "фактически подтвердил" карт-бланш Вашингтона Киеву на уничтожение средствами ПВО военных самолетов в небе над Россией."Запад сознательно идет на нагнетание напряженности, на дальнейшее повышение ставок в конфликте. В США, в Европе панически боятся, что их план окончательно рухнет. Им не удалось сделать то, что хотели сделать - обрушить ситуацию в России в первые месяцы 2022 года экономически, социально. У них не получилось, даже накачав киевский режим своими вооружениями всех видов, сделать так, чтобы переломить ситуацию на поле боя... Они не знают, как удержать эту ситуацию иначе, как нагнетать обстановку", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что Россия осознает стоящий перед ней вызов и будет защищаться "всеми доступными способами".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240517/mid-1946726831.html
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россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова, джон кирби
Россия, ПМЭФ-2024, США, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Джон Кирби
В МИД заявили, что Россия будет защищаться всеми доступными способами

Захарова: Запад сознательно повышает ставки в рамках украинского конфликта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Запад сознательно идет на повышение ставок в рамках украинского конфликта, боясь полного провала замыслов по обвалу России, российская сторона будет защищаться всеми доступными способами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ на полях ПМЭФ Захарова указала, что координатор совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби "фактически подтвердил" карт-бланш Вашингтона Киеву на уничтожение средствами ПВО военных самолетов в небе над Россией.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Захарова предостерегла Запад от атак Киева по регионам России
17 мая, 17:01
"Запад сознательно идет на нагнетание напряженности, на дальнейшее повышение ставок в конфликте. В США, в Европе панически боятся, что их план окончательно рухнет. Им не удалось сделать то, что хотели сделать - обрушить ситуацию в России в первые месяцы 2022 года экономически, социально. У них не получилось, даже накачав киевский режим своими вооружениями всех видов, сделать так, чтобы переломить ситуацию на поле боя... Они не знают, как удержать эту ситуацию иначе, как нагнетать обстановку", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Россия осознает стоящий перед ней вызов и будет защищаться "всеми доступными способами".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Глобалисты взвинтили ставки по Украине
6 июня, 08:00
 
ПМЭФ-2024РоссияСШАВашингтон (штат)Мария ЗахароваДжон Кирби
 
 
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