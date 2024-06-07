https://ria.ru/20240607/mekhanizm-1951403095.html

РЭЦ предлагает механизм продвижения интересов российских экспортеров

РЭЦ предлагает механизм продвижения интересов российских экспортеров - РИА Новости, 07.06.2024

РЭЦ предлагает механизм продвижения интересов российских экспортеров

Для развития несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) предлагает создать организационный механизм... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:51

2024-06-07T15:51

2024-06-07T15:51

пмэф-2024

экономика

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Для развития несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) предлагает создать организационный механизм непрерывной коммуникации органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, институтов развития, участников рынка транспортных услуг в целях синхронизированного продвижения интересов российского бизнеса за рубежом, рассказала на полях ПМЭФ-2024 генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Работа по выстраиванию товаропроводящей инфраструктуры должна проводиться осмысленно всеми ее звеньями. Мы должны все взаимодополнять друг друга. Во-первых, в формировании бизнес-стратегий наших экспортеров по освоению зарубежных рынков, во-вторых, синхронизировать эти планы с транспортным сообществом, чтобы логистические сервисы выстраивались именно на те маршруты и коридоры, где будет наибольший экспортный поток и экономика", - сказала Никишина в рамках сессии транспортной группы Fesco "Суверенная логистика России. Поехали!"."На уровне властей регионов России и госрегуляторов будет возможность глубже погрузиться в проблемы бизнеса, формировать качественную товаропроводящую опорную инфраструктуру и создавать инструменты адресной поддержки. Такой опыт уже имеется – совместно с ОАО "РЖД", ГК "Дело", ТГ Fesco мы уже запускали точечные логистические решения под потребности наших экспортеров, и нам необходимо и дальше масштабировать этот опыт", - добавила она.В качестве примеров синхронизации инициатив института развития, участника рынка транспортно-логистических услуг и потребностей российских экспортеров можно привести совместные проекты РЭЦ и ведущих игроков транспортного рынка - ТГ Fesco.К числу недавних проектов по организации новых маршрутов экспортной логистики, реализованных с поддержкой группы РЭЦ, относятся специализированные решения, предоставляемые группой Fesco – Мясной и Рыбный шаттлы. Это комплексные логистические сервисы, специально разработанные под потребности рыбопромысловых и мясопромышленных предприятий, насыщающих своей продукцией рынки Восточной Азии. С 2023 года этими сервисами уже перевезено более 100 тысяч тонн экспортной продукции холодовой цепи 54 российских компаний, включая крупнейших отечественных производителей мяса и рыбы.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/valyuta-1951162827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)