https://ria.ru/20240607/media-1951525440.html

Александр Жаров рассказал о роли медиа в международном культурном обмене

Александр Жаров рассказал о роли медиа в международном культурном обмене - РИА Новости, 07.06.2024

Александр Жаров рассказал о роли медиа в международном культурном обмене

Российские частные медиакомпании могут и даже должны заниматься международной деятельностью, которая способствовала бы продвижению национальных интересов,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:15

2024-06-07T20:15

2024-06-07T20:15

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газпром-медиа холдинг

александр жаров

технологии

медиа

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские частные медиакомпании могут и даже должны заниматься международной деятельностью, которая способствовала бы продвижению национальных интересов, считает генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров.Жаров принял участие в сессии "Искусство без границ: развитие культурной дипломатии" в рамках ПМЭФ-2024."Любая частная медиакомпания настроена на извлечение прибыли, но для того, чтобы извлечь прибыль на своем и на внешнем рынках мы должны производить продукт, который будет востребован зрителем и в нашей стране, и в иных странах. Мы говорили о ко-продакшене фильмов, и я совершенно точно уверен, что это является инструментом дипломатии в области культуры", — привели в холдинге слова Жарова.Он отметил, что "Газпром-Медиа Холдинг" активно развивает взаимодействие с зарубежными партнерами. Доказательством этому является подписанное в мае соглашение о сотрудничестве с Медиакорпорацией Китая, а также регулярное участие активов компании в престижных индустриальных выставках по всему миру.

https://ria.ru/20240606/zharov-1950993646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

газпром-медиа холдинг, александр жаров, технологии, медиа, газпром-медиа