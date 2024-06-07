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Александр Жаров рассказал о роли медиа в международном культурном обмене - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
20:15 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/media-1951525440.html
Александр Жаров рассказал о роли медиа в международном культурном обмене
Александр Жаров рассказал о роли медиа в международном культурном обмене - РИА Новости, 07.06.2024
Александр Жаров рассказал о роли медиа в международном культурном обмене
Российские частные медиакомпании могут и даже должны заниматься международной деятельностью, которая способствовала бы продвижению национальных интересов,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:15
2024-06-07T20:15
пмэф-2024
газпром-медиа холдинг
александр жаров
технологии
медиа
газпром-медиа
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские частные медиакомпании могут и даже должны заниматься международной деятельностью, которая способствовала бы продвижению национальных интересов, считает генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров.Жаров принял участие в сессии "Искусство без границ: развитие культурной дипломатии" в рамках ПМЭФ-2024."Любая частная медиакомпания настроена на извлечение прибыли, но для того, чтобы извлечь прибыль на своем и на внешнем рынках мы должны производить продукт, который будет востребован зрителем и в нашей стране, и в иных странах. Мы говорили о ко-продакшене фильмов, и я совершенно точно уверен, что это является инструментом дипломатии в области культуры", — привели в холдинге слова Жарова.Он отметил, что "Газпром-Медиа Холдинг" активно развивает взаимодействие с зарубежными партнерами. Доказательством этому является подписанное в мае соглашение о сотрудничестве с Медиакорпорацией Китая, а также регулярное участие активов компании в престижных индустриальных выставках по всему миру.
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газпром-медиа холдинг, александр жаров, технологии, медиа, газпром-медиа
ПМЭФ-2024, Газпром-Медиа Холдинг, Александр Жаров, Технологии, Медиа, Газпром-Медиа

Александр Жаров рассказал о роли медиа в международном культурном обмене

© Фото : пресс-служба "Газпром-Медиа Холдинга"Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров
Генеральный директор Газпром-Медиа Холдинга Александр Жаров - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : пресс-служба "Газпром-Медиа Холдинга"
Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские частные медиакомпании могут и даже должны заниматься международной деятельностью, которая способствовала бы продвижению национальных интересов, считает генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров.
Жаров принял участие в сессии "Искусство без границ: развитие культурной дипломатии" в рамках ПМЭФ-2024.
«
"Любая частная медиакомпания настроена на извлечение прибыли, но для того, чтобы извлечь прибыль на своем и на внешнем рынках мы должны производить продукт, который будет востребован зрителем и в нашей стране, и в иных странах. Мы говорили о ко-продакшене фильмов, и я совершенно точно уверен, что это является инструментом дипломатии в области культуры", — привели в холдинге слова Жарова.
Он отметил, что "Газпром-Медиа Холдинг" активно развивает взаимодействие с зарубежными партнерами. Доказательством этому является подписанное в мае соглашение о сотрудничестве с Медиакорпорацией Китая, а также регулярное участие активов компании в престижных индустриальных выставках по всему миру.
Александр Жаров - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024Газпром-Медиа ХолдингАлександр ЖаровТехнологииМедиаГазпром-Медиа
 
 
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