Александр Жаров рассказал о роли медиа в международном культурном обмене
© Фото : пресс-служба "Газпром-Медиа Холдинга"Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров
© Фото : пресс-служба "Газпром-Медиа Холдинга"
Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские частные медиакомпании могут и даже должны заниматься международной деятельностью, которая способствовала бы продвижению национальных интересов, считает генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров.
Жаров принял участие в сессии "Искусство без границ: развитие культурной дипломатии" в рамках ПМЭФ-2024.
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"Любая частная медиакомпания настроена на извлечение прибыли, но для того, чтобы извлечь прибыль на своем и на внешнем рынках мы должны производить продукт, который будет востребован зрителем и в нашей стране, и в иных странах. Мы говорили о ко-продакшене фильмов, и я совершенно точно уверен, что это является инструментом дипломатии в области культуры", — привели в холдинге слова Жарова.
Он отметил, что "Газпром-Медиа Холдинг" активно развивает взаимодействие с зарубежными партнерами. Доказательством этому является подписанное в мае соглашение о сотрудничестве с Медиакорпорацией Китая, а также регулярное участие активов компании в престижных индустриальных выставках по всему миру.