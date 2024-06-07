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Под завалами подъезда в Луганске могут находиться два человека
Под завалами подъезда в Луганске могут находиться два человека - РИА Новости, 07.06.2024
Под завалами подъезда в Луганске могут находиться два человека
Два человека могут находиться под завалами обрушившегося подъезда в Луганске после удара ВСУ, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:33
2024-06-07T17:33
2024-06-07T17:42
луганск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
луганская народная республика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Два человека могут находиться под завалами обрушившегося подъезда в Луганске после удара ВСУ, сообщили в пресс-службе МЧС России.По последней информации властей ЛНР, в результате ракетного удара погибли 4 человека, пострадали 43."Спасатели МЧС России продолжают работать на месте обрушения подъезда в Луганске. С помощью тяжелой техники демонтируют неустойчивые конструкции для устранения угрозы обрушения. Работы по разбору завалов и поиск пострадавших продолжаются. По последним данным под завалами могут находиться 2 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951459389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия, луганская народная республика
Луганск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия, Луганская Народная Республика
Под завалами подъезда в Луганске могут находиться два человека
МЧС: под завалами обрушившегося подъезда в Луганске могут быть два человека