https://ria.ru/20240607/mchs-1951463958.html

Под завалами подъезда в Луганске могут находиться два человека

Под завалами подъезда в Луганске могут находиться два человека - РИА Новости, 07.06.2024

Под завалами подъезда в Луганске могут находиться два человека

Два человека могут находиться под завалами обрушившегося подъезда в Луганске после удара ВСУ, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:33

2024-06-07T17:33

2024-06-07T17:42

луганск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

происшествия

луганская народная республика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Два человека могут находиться под завалами обрушившегося подъезда в Луганске после удара ВСУ, сообщили в пресс-службе МЧС России.По последней информации властей ЛНР, в результате ракетного удара погибли 4 человека, пострадали 43."Спасатели МЧС России продолжают работать на месте обрушения подъезда в Луганске. С помощью тяжелой техники демонтируют неустойчивые конструкции для устранения угрозы обрушения. Работы по разбору завалов и поиск пострадавших продолжаются. По последним данным под завалами могут находиться 2 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240607/lugansk-1951459389.html

луганск

россия

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

луганск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия, луганская народная республика