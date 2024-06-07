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Жители Омска, спасшие двух детей из пожара, получили награды от МЧС - РИА Новости, 07.06.2024
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Хорошие новости
 
15:01 07.06.2024 (обновлено: 15:02 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/mchs-1951373484.html
Жители Омска, спасшие двух детей из пожара, получили награды от МЧС
Жители Омска, спасшие двух детей из пожара, получили награды от МЧС - РИА Новости, 07.06.2024
Жители Омска, спасшие двух детей из пожара, получили награды от МЧС
Сотрудники МЧС наградили омичей, которые спасли из пожара двух мальчиков при помощи брезентовой палатки, рассказали в ГУ МЧС России по Омской области. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:01
2024-06-07T15:02
хорошие новости
происшествия
омская область
россия
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 7 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС наградили омичей, которые спасли из пожара двух мальчиков при помощи брезентовой палатки, рассказали в ГУ МЧС России по Омской области. Пожар произошел 17 мая в пятиэтажке поселка Входной в Омске. В квартире на втором этаже произошло короткое замыкание. Закоротило светильник, его оплавленные части капали на диван, по которому и распространился огонь. Там находились мальчики двух и шести лет. Дети выбежали на балкон и начали звать на помощь. На крики среагировали соседи. "Очевидцы пожара супруги Валентина и Федор Кузьмины, Марина Кушнова с дочерью Соней и Анастасия Храменок, увидев на балконе второго этажа детей, не растерялись и приняли своевременные решительные действия по спасению детей. Валентина Петровна за минуты из дома принесла брезентовую палатку и под окном квартиры совместно с другими растянули ее. Благодаря грамотным действиям омичей, шестилетний ребенок с трудом поднял своего брата и сбросил вниз на растянутую палатку, где его ждало спасение. Потом и сам спрыгнул. Детей успели спасти, они не пострадали", - сообщили в пресс-службе ведомства. Приехавшие на вызов спасатели вывели с верхних этажей еще двух человек. Самостоятельно эвакуировалось десять жителей дома. Пожар вскоре потушили. Соседей ребят наградили благодарственными письмами Главного управления МЧС России по Омской области, а также вручили им пожарные извещатели, которые в случае пожара среагируют громким сигналом на дым. "Мы выражаем им благодарность за их героический поступок", - сказал главный государственный инспектор Омской области по пожарному надзору Максим Новиков.
https://ria.ru/20240603/spasenie-1950191681.html
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происшествия, омская область, россия, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Омская область, Россия, Омск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жители Омска, спасшие двух детей из пожара, получили награды от МЧС

МЧС наградило омичей, спасших двух детей из пожара при помощи палатки

© ГУ МЧС России по Омской области/YoutubeСотрудники МЧС наградили омичей, которые спасли из пожара двух мальчиков при помощи брезентовой палатки
Сотрудники МЧС наградили омичей, которые спасли из пожара двух мальчиков при помощи брезентовой палатки
© ГУ МЧС России по Омской области/Youtube
Сотрудники МЧС наградили омичей, которые спасли из пожара двух мальчиков при помощи брезентовой палатки
Читать ria.ru в
ОМСК, 7 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС наградили омичей, которые спасли из пожара двух мальчиков при помощи брезентовой палатки, рассказали в ГУ МЧС России по Омской области.
Пожар произошел 17 мая в пятиэтажке поселка Входной в Омске. В квартире на втором этаже произошло короткое замыкание. Закоротило светильник, его оплавленные части капали на диван, по которому и распространился огонь. Там находились мальчики двух и шести лет. Дети выбежали на балкон и начали звать на помощь. На крики среагировали соседи.
«
"Очевидцы пожара супруги Валентина и Федор Кузьмины, Марина Кушнова с дочерью Соней и Анастасия Храменок, увидев на балконе второго этажа детей, не растерялись и приняли своевременные решительные действия по спасению детей. Валентина Петровна за минуты из дома принесла брезентовую палатку и под окном квартиры совместно с другими растянули ее. Благодаря грамотным действиям омичей, шестилетний ребенок с трудом поднял своего брата и сбросил вниз на растянутую палатку, где его ждало спасение. Потом и сам спрыгнул. Детей успели спасти, они не пострадали", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Приехавшие на вызов спасатели вывели с верхних этажей еще двух человек. Самостоятельно эвакуировалось десять жителей дома. Пожар вскоре потушили. Соседей ребят наградили благодарственными письмами Главного управления МЧС России по Омской области, а также вручили им пожарные извещатели, которые в случае пожара среагируют громким сигналом на дым.
«
"Мы выражаем им благодарность за их героический поступок", - сказал главный государственный инспектор Омской области по пожарному надзору Максим Новиков.
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Хорошие новостиПроисшествияОмская областьРоссияОмскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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