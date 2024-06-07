Жители Омска, спасшие двух детей из пожара, получили награды от МЧС
МЧС наградило омичей, спасших двух детей из пожара при помощи палатки
© ГУ МЧС России по Омской области/YoutubeСотрудники МЧС наградили омичей, которые спасли из пожара двух мальчиков при помощи брезентовой палатки
Сотрудники МЧС наградили омичей, которые спасли из пожара двух мальчиков при помощи брезентовой палатки
ОМСК, 7 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС наградили омичей, которые спасли из пожара двух мальчиков при помощи брезентовой палатки, рассказали в ГУ МЧС России по Омской области.
Пожар произошел 17 мая в пятиэтажке поселка Входной в Омске. В квартире на втором этаже произошло короткое замыкание. Закоротило светильник, его оплавленные части капали на диван, по которому и распространился огонь. Там находились мальчики двух и шести лет. Дети выбежали на балкон и начали звать на помощь. На крики среагировали соседи.
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"Очевидцы пожара супруги Валентина и Федор Кузьмины, Марина Кушнова с дочерью Соней и Анастасия Храменок, увидев на балконе второго этажа детей, не растерялись и приняли своевременные решительные действия по спасению детей. Валентина Петровна за минуты из дома принесла брезентовую палатку и под окном квартиры совместно с другими растянули ее. Благодаря грамотным действиям омичей, шестилетний ребенок с трудом поднял своего брата и сбросил вниз на растянутую палатку, где его ждало спасение. Потом и сам спрыгнул. Детей успели спасти, они не пострадали", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Приехавшие на вызов спасатели вывели с верхних этажей еще двух человек. Самостоятельно эвакуировалось десять жителей дома. Пожар вскоре потушили. Соседей ребят наградили благодарственными письмами Главного управления МЧС России по Омской области, а также вручили им пожарные извещатели, которые в случае пожара среагируют громким сигналом на дым.
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"Мы выражаем им благодарность за их героический поступок", - сказал главный государственный инспектор Омской области по пожарному надзору Максим Новиков.