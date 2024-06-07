https://ria.ru/20240607/mcdonalds-1951313571.html
Глава Роспотребнадзора заявила, что больше всех радовалась уходу McDonald's
Глава Роспотребнадзора заявила, что больше всех радовалась уходу McDonald's - РИА Новости, 07.06.2024
Глава Роспотребнадзора заявила, что больше всех радовалась уходу McDonald's
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в рамках ПМЭФ заявила, что во время ухода... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:10
2024-06-07T13:10
2024-06-07T13:10
пмэф-2024
общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
mcdonald's corporation
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в рамках ПМЭФ заявила, что во время ухода Макдональдса не было более радостного человека, чем она. Она подчеркнула, что ведомство уже взаимодействует с компанией "Вкусно – и точка", чтобы проследить за обеспечением качественного и здорового питания, в том числе и молодежи. "Мы очень надеемся, что именно эта сеть ресторанов в новом облике, в новом формате, в лучшем формате, чем было. Наверно, не было более радостного человека, когда прежняя компания уходила, чем я", - отметила Попова в ходе сессии "Что мы едим: вчера, сегодня, завтра. Роль питания в устойчивом развитии" на ПМЭФ-2024. Она добавила, что сегодня Роспотребнадзор уже взаимодействует с экспертами и специалистами ООО "Вкусно – и точка" с тем, "чтобы тот невероятный объем и такой охват, в первую очередь молодежной аудитории, чтобы эти ребята получали максимально здоровое и полноценное питание на привычных местах, в привычной упаковке".
https://ria.ru/20240605/burgery-1950693687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), mcdonald's corporation
ПМЭФ-2024, Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), McDonald's Corporation
Глава Роспотребнадзора заявила, что больше всех радовалась уходу McDonald's
Попова заявила, что при уходе McDonald's из России не было человека радостнее ее
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова в рамках ПМЭФ заявила, что во время ухода Макдональдса не было более радостного человека, чем она.
Она подчеркнула, что ведомство уже взаимодействует с компанией "Вкусно – и точка", чтобы проследить за обеспечением качественного и здорового питания, в том числе и молодежи.
"Мы очень надеемся, что именно эта сеть ресторанов в новом облике, в новом формате, в лучшем формате, чем было. Наверно, не было более радостного человека, когда прежняя компания уходила, чем я", - отметила Попова в ходе сессии "Что мы едим: вчера, сегодня, завтра. Роль питания в устойчивом развитии" на ПМЭФ-2024.
Она добавила, что сегодня Роспотребнадзор уже взаимодействует с экспертами и специалистами ООО "Вкусно – и точка" с тем, "чтобы тот невероятный объем и такой охват, в первую очередь молодежной аудитории, чтобы эти ребята получали максимально здоровое и полноценное питание на привычных местах, в привычной упаковке".