Рейтинг@Mail.ru
Машков стал директором театра "Современник" - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:19 07.06.2024 (обновлено: 12:47 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/mashkov-1951288409.html
Машков стал директором театра "Современник"
Машков стал директором театра "Современник" - РИА Новости, 07.06.2024
Машков стал директором театра "Современник"
Новым директором театра "Современник" станет актер Владимир Машков, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:19
2024-06-07T12:47
культура
москва
владимир машков
олег табаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845776719_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_1344e2a63a0282b911caa47253f743c5.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Новым директором театра "Современник" станет актер Владимир Машков, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы."В ряде столичных театров произошли кадровые изменения. Так, новым директором "Современника" станет Владимир Машков", — уточнили власти.При этом он сохранит свою должность в Московском театре Олега Табакова.Кроме того, художественным руководителем Московского академического театра сатиры станет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.Они также сохранят текущие должности художественных руководителей: Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной.
https://ria.ru/20231204/mashkov-1913636795.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845776719_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_c991a9d80a206b7e9e5827f5c595bc14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир машков, олег табаков
Культура, Москва, Владимир Машков, Олег Табаков
Машков стал директором театра "Современник"

Сайт мэра Москвы: Владимир Машков стал директором театра "Современник"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВладимир Машков
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Владимир Машков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Новым директором театра "Современник" станет актер Владимир Машков, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
«
"В ряде столичных театров произошли кадровые изменения. Так, новым директором "Современника" станет Владимир Машков", — уточнили власти.
При этом он сохранит свою должность в Московском театре Олега Табакова.
Кроме того, художественным руководителем Московского академического театра сатиры станет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.
Они также сохранят текущие должности художественных руководителей: Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной.
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Биография Владимира Машкова
4 декабря 2023, 16:55
 
КультураМоскваВладимир МашковОлег Табаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала