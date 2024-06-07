https://ria.ru/20240607/mashkov-1951288409.html

Машков стал директором театра "Современник"

Машков стал директором театра "Современник" - РИА Новости, 07.06.2024

Машков стал директором театра "Современник"

Новым директором театра "Современник" станет актер Владимир Машков, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:19

2024-06-07T12:19

2024-06-07T12:47

культура

москва

владимир машков

олег табаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845776719_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_1344e2a63a0282b911caa47253f743c5.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Новым директором театра "Современник" станет актер Владимир Машков, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы."В ряде столичных театров произошли кадровые изменения. Так, новым директором "Современника" станет Владимир Машков", — уточнили власти.При этом он сохранит свою должность в Московском театре Олега Табакова.Кроме того, художественным руководителем Московского академического театра сатиры станет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.Они также сохранят текущие должности художественных руководителей: Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной.

https://ria.ru/20231204/mashkov-1913636795.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир машков, олег табаков