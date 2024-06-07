https://ria.ru/20240607/mashkov-1951288409.html
Машков стал директором театра "Современник"
Машков стал директором театра "Современник" - РИА Новости, 07.06.2024
Машков стал директором театра "Современник"
Новым директором театра "Современник" станет актер Владимир Машков, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:19
2024-06-07T12:19
2024-06-07T12:47
культура
москва
владимир машков
олег табаков
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Новым директором театра "Современник" станет актер Владимир Машков, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы."В ряде столичных театров произошли кадровые изменения. Так, новым директором "Современника" станет Владимир Машков", — уточнили власти.При этом он сохранит свою должность в Московском театре Олега Табакова.Кроме того, художественным руководителем Московского академического театра сатиры станет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.Они также сохранят текущие должности художественных руководителей: Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной.
https://ria.ru/20231204/mashkov-1913636795.html
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москва, владимир машков, олег табаков
Культура, Москва, Владимир Машков, Олег Табаков
Машков стал директором театра "Современник"
Сайт мэра Москвы: Владимир Машков стал директором театра "Современник"