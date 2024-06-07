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Макрон хочет создать коалицию для отправки военных инструкторов на Украину - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/makron-1951554146.html
Макрон хочет создать коалицию для отправки военных инструкторов на Украину
Макрон хочет создать коалицию для отправки военных инструкторов на Украину - РИА Новости, 07.06.2024
Макрон хочет создать коалицию для отправки военных инструкторов на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T22:19
2024-06-07T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
владимир зеленский
габриэль атталь
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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину. "По поводу французских инструкторов на украинской земле... Это законная просьба... В интересах эффективности мы намерены создать коалицию, и некоторые наши партнеры уже дали свое согласие... Мы собираемся использовать ближайшие дни для завершения создания как можно более широкой коалиции", - заявил в пятницу Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой вел Елисейский дворец на своем YouTube-канале. Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. В четверг французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240603/france-1950034433.html
https://ria.ru/20240605/frantsiya-1950780135.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, габриэль атталь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Габриэль Атталь
Макрон хочет создать коалицию для отправки военных инструкторов на Украину

Макрон хочет создать коалицию стран, готовых направлять военных инструкторов ВСУ

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину.
"По поводу французских инструкторов на украинской земле... Это законная просьба... В интересах эффективности мы намерены создать коалицию, и некоторые наши партнеры уже дали свое согласие... Мы собираемся использовать ближайшие дни для завершения создания как можно более широкой коалиции", - заявил в пятницу Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой вел Елисейский дворец на своем YouTube-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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3 июня, 08:00
Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. В четверг французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Париж отреагировал на слова российского дипломата о военных инструкторах
5 июня, 19:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийГабриэль Атталь
 
 
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