https://ria.ru/20240607/makron-1951554146.html

Макрон хочет создать коалицию для отправки военных инструкторов на Украину

Макрон хочет создать коалицию для отправки военных инструкторов на Украину - РИА Новости, 07.06.2024

Макрон хочет создать коалицию для отправки военных инструкторов на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T22:19

2024-06-07T22:19

2024-06-07T22:19

специальная военная операция на украине

в мире

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эммануэль макрон

владимир зеленский

габриэль атталь

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ПАРИЖ, 7 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину. "По поводу французских инструкторов на украинской земле... Это законная просьба... В интересах эффективности мы намерены создать коалицию, и некоторые наши партнеры уже дали свое согласие... Мы собираемся использовать ближайшие дни для завершения создания как можно более широкой коалиции", - заявил в пятницу Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой вел Елисейский дворец на своем YouTube-канале. Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. В четверг французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240603/france-1950034433.html

https://ria.ru/20240605/frantsiya-1950780135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, габриэль атталь