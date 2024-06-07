https://ria.ru/20240607/makron-1951282776.html
Песков не ответил, прочитал ли Путин интервью Макрона
Песков не ответил, прочитал ли Путин интервью Макрона - РИА Новости, 07.06.2024
Песков не ответил, прочитал ли Путин интервью Макрона
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает возникло ли у президента РФ Владимира Путина утром желание прочитать интервью главы Франции Эммануэля... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:03
2024-06-07T12:03
2024-06-07T12:03
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает возникло ли у президента РФ Владимира Путина утром желание прочитать интервью главы Франции Эммануэля Макрона. "Поскольку президент, как я уже сказал, вчера закончил переговоры российско-зимбабвийские за полночь, то я не думаю, что потом у него было желание первым делом читать интервью Макрона. А сейчас - не знаю, возникло ли такое желание с утра", - сказал он журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/putin-1951065481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин
ПМЭФ-2024, Политика, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков не ответил, прочитал ли Путин интервью Макрона
Песков заявил, что не знает, захотел ли Путин прочитать интервью Макрона
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает возникло ли у президента РФ Владимира Путина утром желание прочитать интервью главы Франции Эммануэля Макрона.
"Поскольку президент, как я уже сказал, вчера закончил переговоры российско-зимбабвийские за полночь, то я не думаю, что потом у него было желание первым делом читать интервью Макрона. А сейчас - не знаю, возникло ли такое желание с утра", - сказал он журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.