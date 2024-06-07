https://ria.ru/20240607/makron-1951282776.html

Песков не ответил, прочитал ли Путин интервью Макрона

Песков не ответил, прочитал ли Путин интервью Макрона - РИА Новости, 07.06.2024

Песков не ответил, прочитал ли Путин интервью Макрона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает возникло ли у президента РФ Владимира Путина утром желание прочитать интервью главы Франции Эммануэля... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:03

2024-06-07T12:03

2024-06-07T12:03

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает возникло ли у президента РФ Владимира Путина утром желание прочитать интервью главы Франции Эммануэля Макрона. "Поскольку президент, как я уже сказал, вчера закончил переговоры российско-зимбабвийские за полночь, то я не думаю, что потом у него было желание первым делом читать интервью Макрона. А сейчас - не знаю, возникло ли такое желание с утра", - сказал он журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/putin-1951065481.html

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Кирилл Волков

политика, россия, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин