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Песков не ответил, прочитал ли Путин интервью Макрона - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:03 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/makron-1951282776.html
Песков не ответил, прочитал ли Путин интервью Макрона
Песков не ответил, прочитал ли Путин интервью Макрона - РИА Новости, 07.06.2024
Песков не ответил, прочитал ли Путин интервью Макрона
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает возникло ли у президента РФ Владимира Путина утром желание прочитать интервью главы Франции Эммануэля... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:03
2024-06-07T12:03
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политика
россия
франция
эммануэль макрон
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает возникло ли у президента РФ Владимира Путина утром желание прочитать интервью главы Франции Эммануэля Макрона. "Поскольку президент, как я уже сказал, вчера закончил переговоры российско-зимбабвийские за полночь, то я не думаю, что потом у него было желание первым делом читать интервью Макрона. А сейчас - не знаю, возникло ли такое желание с утра", - сказал он журналистам. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/putin-1951065481.html
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политика, россия, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин
ПМЭФ-2024, Политика, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков не ответил, прочитал ли Путин интервью Макрона

Песков заявил, что не знает, захотел ли Путин прочитать интервью Макрона

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает возникло ли у президента РФ Владимира Путина утром желание прочитать интервью главы Франции Эммануэля Макрона.
"Поскольку президент, как я уже сказал, вчера закончил переговоры российско-зимбабвийские за полночь, то я не думаю, что потом у него было желание первым делом читать интервью Макрона. А сейчас - не знаю, возникло ли такое желание с утра", - сказал он журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
"Не сработало". СМИ рассказали о попытке Макрона "прикрыться" Путиным
6 июня, 16:25
 
ПМЭФ-2024ПолитикаРоссияФранцияЭммануэль МакронДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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