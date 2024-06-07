https://ria.ru/20240607/makron-1951276704.html

Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Киева, заявили в Кремле

Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Киева, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.06.2024

Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Киева, заявили в Кремле

Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Киева и декларирует готовность прямого участия Франции в военном конфликте, заявил... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:45

2024-06-07T11:45

2024-06-07T12:05

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франция

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Киева и декларирует готовность прямого участия Франции в военном конфликте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент Франции ранее заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по словам Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России."Господин Макрон, скажем так, демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте", - заявил Песков журналистам на полях ПМЭФ, комментируя заявления президента Франции.

https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, франция, эммануэль макрон