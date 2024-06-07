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Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Киева, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:45 07.06.2024 (обновлено: 12:05 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/makron-1951276704.html
Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Киева, заявили в Кремле
Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Киева, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.06.2024
Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Киева, заявили в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Киева и декларирует готовность прямого участия Франции в военном конфликте, заявил... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:45
2024-06-07T12:05
в мире
киев
франция
эммануэль макрон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Киева и декларирует готовность прямого участия Франции в военном конфликте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент Франции ранее заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по словам Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России."Господин Макрон, скажем так, демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте", - заявил Песков журналистам на полях ПМЭФ, комментируя заявления президента Франции.
https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html
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в мире, киев, франция, эммануэль макрон
В мире, Киев, Франция, Эммануэль Макрон, ПМЭФ-2024
Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Киева, заявили в Кремле

Песков: Макрон декларирует готовность прямого участия Франции в конфликте

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Киева и декларирует готовность прямого участия Франции в военном конфликте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Франции ранее заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по словам Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России.
"Господин Макрон, скажем так, демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте", - заявил Песков журналистам на полях ПМЭФ, комментируя заявления президента Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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