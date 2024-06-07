https://ria.ru/20240607/makron-1951188571.html

Макрон прокомментировал задержание француза в Москве

Макрон прокомментировал задержание француза в Москве - РИА Новости, 07.06.2024

Макрон прокомментировал задержание француза в Москве

Француз Лоран Винатье, задержанный в Москве, работал на швейцарскую неправительственную организацию (НПО), заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T00:31

2024-06-07T00:31

2024-06-07T01:41

в мире

франция

эммануэль макрон

оон

женева (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949065541_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_14cf4cea0c89fe868d4218cdd320b86a.jpg

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Француз Лоран Винатье, задержанный в Москве, работал на швейцарскую неправительственную организацию (НПО), заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2, видео опубликовано на сайте Елисейского дворца."Он работал на швейцарскую неправительственную организацию", — сказал Макрон, добавив, что задержанный "не работал на Францию".По его словам, указанная НПО был создана "бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном".Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на представителя НПО, что Винатье работает на базирующуюся в Женеве швейцарскую НПО "Центр гуманитарного диалога".В четверг Следственный комитет заявил, что в Москве задержан гражданин Франции, подозреваемый в сборе сведений о военной деятельности России. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанного зовут Лоран Винатье.По данным следствия, на протяжении нескольких лет задержанный, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".

https://ria.ru/20240606/frantsuz-1951143629.html

https://ria.ru/20240603/diversanty-1950144878.html

франция

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, эммануэль макрон, оон, женева (город)