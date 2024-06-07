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Макрон прокомментировал задержание француза в Москве - РИА Новости, 07.06.2024
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00:31 07.06.2024 (обновлено: 01:41 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/makron-1951188571.html
Макрон прокомментировал задержание француза в Москве
Макрон прокомментировал задержание француза в Москве - РИА Новости, 07.06.2024
Макрон прокомментировал задержание француза в Москве
Француз Лоран Винатье, задержанный в Москве, работал на швейцарскую неправительственную организацию (НПО), заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T00:31
2024-06-07T01:41
в мире
франция
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Француз Лоран Винатье, задержанный в Москве, работал на швейцарскую неправительственную организацию (НПО), заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2, видео опубликовано на сайте Елисейского дворца."Он работал на швейцарскую неправительственную организацию", — сказал Макрон, добавив, что задержанный "не работал на Францию".По его словам, указанная НПО был создана "бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном".Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на представителя НПО, что Винатье работает на базирующуюся в Женеве швейцарскую НПО "Центр гуманитарного диалога".В четверг Следственный комитет заявил, что в Москве задержан гражданин Франции, подозреваемый в сборе сведений о военной деятельности России. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанного зовут Лоран Винатье.По данным следствия, на протяжении нескольких лет задержанный, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
https://ria.ru/20240606/frantsuz-1951143629.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, оон, женева (город)
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, ООН, Женева (город)
Макрон прокомментировал задержание француза в Москве

Макрон заявил о работе задержанного в Москве француза на швейцарскую НПО

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Француз Лоран Винатье, задержанный в Москве, работал на швейцарскую неправительственную организацию (НПО), заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2, видео опубликовано на сайте Елисейского дворца.
"Он работал на швейцарскую неправительственную организацию", — сказал Макрон, добавив, что задержанный "не работал на Францию".
Гражданин Французской Республики, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации
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По его словам, указанная НПО был создана "бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном".
Ранее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на представителя НПО, что Винатье работает на базирующуюся в Женеве швейцарскую НПО "Центр гуманитарного диалога".
В четверг Следственный комитет заявил, что в Москве задержан гражданин Франции, подозреваемый в сборе сведений о военной деятельности России. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанного зовут Лоран Винатье.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет задержанный, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
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