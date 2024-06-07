https://ria.ru/20240607/lvova-belova-1951278850.html
Львова-Белова призвала не нагнетать тему отмены ЕГЭ
Львова-Белова призвала не нагнетать тему отмены ЕГЭ - РИА Новости, 07.06.2024
Львова-Белова призвала не нагнетать тему отмены ЕГЭ
Тема отмены ЕГЭ требует широкого общественного обсуждения, чтобы можно быть учесть интересы всех, нельзя нагнетать эту тему, пока идет сдача экзаменов, к ней... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:52
2024-06-07T11:52
2024-06-07T12:09
мария львова-белова
пмэф-2024
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Тема отмены ЕГЭ требует широкого общественного обсуждения, чтобы можно быть учесть интересы всех, нельзя нагнетать эту тему, пока идет сдача экзаменов, к ней стоит вернуться через месяц, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ."Сейчас идет процесс сдачи ЕГЭ, дети все находятся в переживаниях за сам процесс, за результаты. Наша задача сейчас в моменте эту тему не нагнетать. Мы сейчас каких-то кардинальных решений, изменений не добьемся, не достигнем, потому что это одномоментно не произойдет. Но этот период, всего лишь месяц, когда мы должны создать максимально комфортные условия для сдачи ЕГЭ", - сказала Львова-Белова в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ.Она отметила, что не приветствует "истерию" на фоне обсуждения темы отмены Единого государственного экзамена."Как только пройдет сдача Единого государственного экзамена, мы договорились собраться и с министром просвещения, и с руководителем Рособрнадзора на предмет того, чтобы разобрать те нарушения, которые произошли в текущем году, определиться с результатами, которые дает ЕГЭ, может быть, найти какие-то форматы более мягкой сдачи", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что решение президента разрешить повторно сдавать выпускникам один экзамен во многом помогает детям, так как они идут на ЕГЭ с большим спокойствием."Я сторонница того, чтобы мы все разговоры, негативные моменты прекратили. Если мы понимаем, что есть явное нарушение - мы его тут же отрабатываем. Как только ЕГЭ закончится, мне кажется, что пришло время к тому, чтобы сесть за стол переговоров, обсудить и принять решение, которое было бы в интересах детей. Мы тоже должны понимать, что ЕГЭ дает возможность детям из отдаленных уголков поступать в ведущие ВУЗы страны", - добавила Львова-Белова.Детский омбудсмен подчеркнула, что в ЕГЭ есть позитивные моменты, которые, конечно, нужно сохранить, при этом "снизить градус напряжения, накала, сумасшествия при подготовке"."Это требует широкого общественного обсуждения, чтобы мы смогли учесть интересы всех", - сказала Львова-Белова.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://radiosputnik.ru/20240606/ege-1951167369.html
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мария львова-белова, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Мария Львова-Белова, ПМЭФ-2024, Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Львова-Белова призвала не нагнетать тему отмены ЕГЭ
Львова-Белова: тема отмены ЕГЭ требует широкого общественного обсуждения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Тема отмены ЕГЭ требует широкого общественного обсуждения, чтобы можно быть учесть интересы всех, нельзя нагнетать эту тему, пока идет сдача экзаменов, к ней стоит вернуться через месяц, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ.
«
"Сейчас идет процесс сдачи ЕГЭ, дети все находятся в переживаниях за сам процесс, за результаты. Наша задача сейчас в моменте эту тему не нагнетать. Мы сейчас каких-то кардинальных решений, изменений не добьемся, не достигнем, потому что это одномоментно не произойдет. Но этот период, всего лишь месяц, когда мы должны создать максимально комфортные условия для сдачи ЕГЭ", - сказала Львова-Белова в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ.
Она отметила, что не приветствует "истерию" на фоне обсуждения темы отмены Единого государственного экзамена.
"Как только пройдет сдача Единого государственного экзамена, мы договорились собраться и с министром просвещения, и с руководителем Рособрнадзора на предмет того, чтобы разобрать те нарушения, которые произошли в текущем году, определиться с результатами, которые дает ЕГЭ, может быть, найти какие-то форматы более мягкой сдачи", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что решение президента разрешить повторно сдавать выпускникам один экзамен во многом помогает детям, так как они идут на ЕГЭ с большим спокойствием.
"Я сторонница того, чтобы мы все разговоры, негативные моменты прекратили. Если мы понимаем, что есть явное нарушение - мы его тут же отрабатываем. Как только ЕГЭ закончится, мне кажется, что пришло время к тому, чтобы сесть за стол переговоров, обсудить и принять решение, которое было бы в интересах детей. Мы тоже должны понимать, что ЕГЭ дает возможность детям из отдаленных уголков поступать в ведущие ВУЗы страны", - добавила Львова-Белова.
Детский омбудсмен подчеркнула, что в ЕГЭ есть позитивные моменты, которые, конечно, нужно сохранить, при этом "снизить градус напряжения, накала, сумасшествия при подготовке".
"Это требует широкого общественного обсуждения, чтобы мы смогли учесть интересы всех", - сказала Львова-Белова.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.