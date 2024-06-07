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Львова-Белова прокомментировала распространение движения "фурри" - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
10:28 07.06.2024 (обновлено: 11:06 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/lvova-belova-1951242858.html
Львова-Белова прокомментировала распространение движения "фурри"
Львова-Белова прокомментировала распространение движения "фурри" - РИА Новости, 07.06.2024
Львова-Белова прокомментировала распространение движения "фурри"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя распространение среди российских детей движения "фурри", заявила на ПМЭФ,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:28
2024-06-07T11:06
пмэф-2024
общество
россия
мария львова-белова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя распространение среди российских детей движения "фурри", заявила на ПМЭФ, что копирование детьми поведения животных настораживает, на это нужно реагировать. "На самом деле, наверное, экспертно я не смогу ответить на этот вопрос, потому что я отдаленно слышала, что такие появляются у нас поведенческие модели. Но что меня смутило - не то, что они наряжаются в костюм животных, ...а то, что они пытаются копировать поведение этих животных вообще в разных вещах", - сказала Львова-Белова на площадке ПМЭФ, комментируя появление субкультуры "фурри". По ее словам, не может не смущать то, что дети "едят из миски и ходят в лоток". "Конечно, это не может настораживать, и значит, нужно на это реагировать и точно какие-то меры предпринимать... Обратим на это внимание отдельно", - добавила детский омбудсмен. Фурри - поклонники антропоморфных животных, которые одеваются на тематические мероприятия соответствующим образом. Субкультура набирает популярность с конца 2000-х годов, прежде всего, в странах Запада. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240424/deti-1942095375.html
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общество, россия, мария львова-белова
ПМЭФ-2024, Общество, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова прокомментировала распространение движения "фурри"

Омбудсмен Львова-Белова: копирование детьми поведения животных настораживает

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя распространение среди российских детей движения "фурри", заявила на ПМЭФ, что копирование детьми поведения животных настораживает, на это нужно реагировать.
«
"На самом деле, наверное, экспертно я не смогу ответить на этот вопрос, потому что я отдаленно слышала, что такие появляются у нас поведенческие модели. Но что меня смутило - не то, что они наряжаются в костюм животных, ...а то, что они пытаются копировать поведение этих животных вообще в разных вещах", - сказала Львова-Белова на площадке ПМЭФ, комментируя появление субкультуры "фурри".
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По ее словам, не может не смущать то, что дети "едят из миски и ходят в лоток".
"Конечно, это не может настораживать, и значит, нужно на это реагировать и точно какие-то меры предпринимать... Обратим на это внимание отдельно", - добавила детский омбудсмен.
Фурри - поклонники антропоморфных животных, которые одеваются на тематические мероприятия соответствующим образом. Субкультура набирает популярность с конца 2000-х годов, прежде всего, в странах Запада.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова участвует во встрече на тему: Семья и дети: помогать, защищать и любить в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024ОбществоРоссияМария Львова-Белова
 
 
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