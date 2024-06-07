https://ria.ru/20240607/lvova-belova-1951242858.html

Львова-Белова прокомментировала распространение движения "фурри"

Львова-Белова прокомментировала распространение движения "фурри" - РИА Новости, 07.06.2024

Львова-Белова прокомментировала распространение движения "фурри"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя распространение среди российских детей движения "фурри", заявила на ПМЭФ,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:28

2024-06-07T10:28

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мария львова-белова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя распространение среди российских детей движения "фурри", заявила на ПМЭФ, что копирование детьми поведения животных настораживает, на это нужно реагировать. "На самом деле, наверное, экспертно я не смогу ответить на этот вопрос, потому что я отдаленно слышала, что такие появляются у нас поведенческие модели. Но что меня смутило - не то, что они наряжаются в костюм животных, ...а то, что они пытаются копировать поведение этих животных вообще в разных вещах", - сказала Львова-Белова на площадке ПМЭФ, комментируя появление субкультуры "фурри". По ее словам, не может не смущать то, что дети "едят из миски и ходят в лоток". "Конечно, это не может настораживать, и значит, нужно на это реагировать и точно какие-то меры предпринимать... Обратим на это внимание отдельно", - добавила детский омбудсмен. Фурри - поклонники антропоморфных животных, которые одеваются на тематические мероприятия соответствующим образом. Субкультура набирает популярность с конца 2000-х годов, прежде всего, в странах Запада. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240424/deti-1942095375.html

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общество, россия, мария львова-белова