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В Луганске при обстреле города было повреждено оборудование провайдера РЦК - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951360433.html
В Луганске при обстреле города было повреждено оборудование провайдера РЦК
В Луганске при обстреле города было повреждено оборудование провайдера РЦК - РИА Новости, 07.06.2024
В Луганске при обстреле города было повреждено оборудование провайдера РЦК
Оборудование и линии провайдера "Республиканские цифровые коммуникации" (РЦК) повреждены в результате обстрела Луганска, частично отсутствуют услуги в восточной РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:38
2024-06-07T14:38
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Оборудование и линии провайдера "Республиканские цифровые коммуникации" (РЦК) повреждены в результате обстрела Луганска, частично отсутствуют услуги в восточной части города, сообщает правительство ЛНР со ссылкой на минцифры республики. "В результате обстрела Луганска было повреждено оборудование и магистральные линии провайдера РЦК, в связи с чем частично отсутствуют услуги в восточной части города", - говорится в сообщении. Сроки восстановления на данный момент уточняются. ВСУ в пятницу обстреляли гражданские объекты в Луганске. По информации Минобороны России, Киев обстрелял жилые кварталы Луганска пятью американскими ракетами ATACMS, четыре были сбиты российской ПВО. Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ Луганска выросло до 35 человек, среди них трое детей, пять человек находятся в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240607/minoborony-1951331014.html
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луганск, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Луганске при обстреле города было повреждено оборудование провайдера РЦК

Минцифры ЛНР: оборудование и линии РЦК повреждены при обстреле Луганска

© Фото : РИА НовостиПоследствия ракетного удара ВСУ по многоквартирному дому в Луганске
Последствия ракетного удара ВСУ по многоквартирному дому в Луганске - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : РИА Новости
Последствия ракетного удара ВСУ по многоквартирному дому в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Оборудование и линии провайдера "Республиканские цифровые коммуникации" (РЦК) повреждены в результате обстрела Луганска, частично отсутствуют услуги в восточной части города, сообщает правительство ЛНР со ссылкой на минцифры республики.
"В результате обстрела Луганска было повреждено оборудование и магистральные линии провайдера РЦК, в связи с чем частично отсутствуют услуги в восточной части города", - говорится в сообщении.
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Сроки восстановления на данный момент уточняются.
ВСУ в пятницу обстреляли гражданские объекты в Луганске. По информации Минобороны России, Киев обстрелял жилые кварталы Луганска пятью американскими ракетами ATACMS, четыре были сбиты российской ПВО. Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ Луганска выросло до 35 человек, среди них трое детей, пять человек находятся в тяжелом состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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