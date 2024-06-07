https://ria.ru/20240607/lugansk-1951336144.html
В Луганске нашли живую женщину под завалами рухнувшего подъезда дома
В Луганске нашли живую женщину под завалами рухнувшего подъезда дома - РИА Новости, 07.06.2024
В Луганске нашли живую женщину под завалами рухнувшего подъезда дома
Спасатели обнаружили живую женщину под завалами рухнувшего подъезда многоэтажного жилого дома в Луганске после ракетного удара ВСУ, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:03
2024-06-07T14:03
2024-06-07T14:10
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спасатели обнаружили живую женщину под завалами рухнувшего подъезда многоэтажного жилого дома в Луганске после ракетного удара ВСУ, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Ещё один человек обнаружен под завалами специалистами МЧС", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что это женщина, она живая.
https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951218118.html
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происшествия, луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Луганск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Вооруженные силы Украины
В Луганске нашли живую женщину под завалами рухнувшего подъезда дома
Спасатели обнаружили живую женщину под завалами рухнувшего подъезда в Луганске