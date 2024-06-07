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В Луганске нашли живую женщину под завалами рухнувшего подъезда дома - РИА Новости, 07.06.2024
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14:03 07.06.2024 (обновлено: 14:10 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951336144.html
В Луганске нашли живую женщину под завалами рухнувшего подъезда дома
В Луганске нашли живую женщину под завалами рухнувшего подъезда дома - РИА Новости, 07.06.2024
В Луганске нашли живую женщину под завалами рухнувшего подъезда дома
Спасатели обнаружили живую женщину под завалами рухнувшего подъезда многоэтажного жилого дома в Луганске после ракетного удара ВСУ, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:03
2024-06-07T14:10
происшествия
луганск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спасатели обнаружили живую женщину под завалами рухнувшего подъезда многоэтажного жилого дома в Луганске после ракетного удара ВСУ, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Ещё один человек обнаружен под завалами специалистами МЧС", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что это женщина, она живая.
https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951218118.html
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происшествия, луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Луганск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Вооруженные силы Украины
В Луганске нашли живую женщину под завалами рухнувшего подъезда дома

Спасатели обнаружили живую женщину под завалами рухнувшего подъезда в Луганске

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Подъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спасатели обнаружили живую женщину под завалами рухнувшего подъезда многоэтажного жилого дома в Луганске после ракетного удара ВСУ, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Ещё один человек обнаружен под завалами специалистами МЧС", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что это женщина, она живая.
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ПроисшествияЛуганскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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