https://ria.ru/20240607/lugansk-1951329606.html

Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске

Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске - РИА Новости, 07.06.2024

Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске

Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске, где в результате атаки ВСУ обвалился подъезд, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:44

2024-06-07T13:44

2024-06-07T14:14

специальная военная операция на украине

луганск

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951340607_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba1335b90b015ec5521359dcc7fc8725.jpg

ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске, где в результате атаки ВСУ обвалился подъезд, передает корреспондент РИА Новости.Спасатели продолжают разбор завалов дома, по которому пришёлся удар ВСУ. На месте дежурят также кареты скорой помощи. Под завалами могут оставаться люди.

https://ria.ru/20240607/minoborony-1951331014.html

луганск

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасатели продолжают поиск пострадавших после украинского удара по Луганску Спасатели продолжают поиск пострадавших после украинского удара по Луганску 2024-06-07T13:44 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганск, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия