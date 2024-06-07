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Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 07.06.2024 (обновлено: 14:14 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951329606.html
Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске
Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске - РИА Новости, 07.06.2024
Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске
Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске, где в результате атаки ВСУ обвалился подъезд, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:44
2024-06-07T14:14
специальная военная операция на украине
луганск
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске, где в результате атаки ВСУ обвалился подъезд, передает корреспондент РИА Новости.Спасатели продолжают разбор завалов дома, по которому пришёлся удар ВСУ. На месте дежурят также кареты скорой помощи. Под завалами могут оставаться люди.
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луганск
россия
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Спасатели продолжают поиск пострадавших после украинского удара по Луганску
Спасатели продолжают поиск пострадавших после украинского удара по Луганску
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луганск, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске

Спасатели продолжают поиск пострадавших под завалами рухнувшего дома в Луганске

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске, где в результате атаки ВСУ обвалился подъезд, передает корреспондент РИА Новости.
Спасатели продолжают разбор завалов дома, по которому пришёлся удар ВСУ. На месте дежурят также кареты скорой помощи. Под завалами могут оставаться люди.
Последствия ракетного удара ВСУ по Луганску - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
ВСУ ракетами ATACMS нанесли удар по жилым домам Луганска
Вчера, 13:48
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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