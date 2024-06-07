https://ria.ru/20240607/lugansk-1951329606.html
Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске
Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске - РИА Новости, 07.06.2024
Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске
Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске, где в результате атаки ВСУ обвалился подъезд, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:44
2024-06-07T13:44
2024-06-07T14:14
специальная военная операция на украине
луганск
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951340607_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba1335b90b015ec5521359dcc7fc8725.jpg
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске, где в результате атаки ВСУ обвалился подъезд, передает корреспондент РИА Новости.Спасатели продолжают разбор завалов дома, по которому пришёлся удар ВСУ. На месте дежурят также кареты скорой помощи. Под завалами могут оставаться люди.
https://ria.ru/20240607/minoborony-1951331014.html
луганск
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951340607_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1fff486afaae283bb570888212e3d231.jpg
Спасатели продолжают поиск пострадавших после украинского удара по Луганску
Спасатели продолжают поиск пострадавших после украинского удара по Луганску
2024-06-07T13:44
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Спасатели продолжают разбор завалов дома в Луганске
Спасатели продолжают поиск пострадавших под завалами рухнувшего дома в Луганске