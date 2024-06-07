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Число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 35 - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 07.06.2024 (обновлено: 13:52 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951328573.html
Число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 35
Число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 35 - РИА Новости, 07.06.2024
Число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 35
Число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ Луганска выросло до 35 человек, среди них трое детей, пять человек находятся в тяжелом состоянии, сообщила министр... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:41
2024-06-07T13:52
луганск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. Число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ Луганска выросло до 35 человек, среди них трое детей, пять человек находятся в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале."По последним данным, количество пострадавших в результате обстрела ВСУ столицы республики увеличилось до 35 человек. Трое из них - дети (трое мальчиков 16, 15 и 8 лет)", - говорится в сообщении министра.Она уточнила, что пять человек находятся в тяжелом состоянии, жизни детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как средней тяжести.
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луганск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Луганск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 35

Число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 35, включая трех детей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Подъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости
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Подъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. Число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ Луганска выросло до 35 человек, среди них трое детей, пять человек находятся в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале.
"По последним данным, количество пострадавших в результате обстрела ВСУ столицы республики увеличилось до 35 человек. Трое из них - дети (трое мальчиков 16, 15 и 8 лет)", - говорится в сообщении министра.
Она уточнила, что пять человек находятся в тяжелом состоянии, жизни детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как средней тяжести.
Последствия обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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