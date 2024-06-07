https://ria.ru/20240607/lugansk-1951328573.html

Число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 35

Число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 35 - РИА Новости, 07.06.2024

Число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 35

Число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ Луганска выросло до 35 человек, среди них трое детей, пять человек находятся в тяжелом состоянии, сообщила министр... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:41

2024-06-07T13:41

2024-06-07T13:52

луганск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. Число пострадавших при ракетном обстреле ВСУ Луганска выросло до 35 человек, среди них трое детей, пять человек находятся в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале."По последним данным, количество пострадавших в результате обстрела ВСУ столицы республики увеличилось до 35 человек. Трое из них - дети (трое мальчиков 16, 15 и 8 лет)", - говорится в сообщении министра.Она уточнила, что пять человек находятся в тяжелом состоянии, жизни детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как средней тяжести.

https://ria.ru/20240607/svo-1951323440.html

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Варвара Скокшина

луганск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия