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Под завалами жилого дома в Луганске погибли три человека - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 07.06.2024 (обновлено: 14:13 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951322945.html
Под завалами жилого дома в Луганске погибли три человека
Под завалами жилого дома в Луганске погибли три человека - РИА Новости, 07.06.2024
Под завалами жилого дома в Луганске погибли три человека
При обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Луганске погибли три человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:27
2024-06-07T14:13
специальная военная операция на украине
луганск
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. При обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Луганске погибли три человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.&quot;На данный момент сотрудники МЧС спасли из-под завалов семь человек и передали медикам&quot;, — добавил собеседник агентства.Он уточнил, что из-за обстрела произошло обрушение подъезда жилого дома с пятого по первый этаж. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются."По последним данным, количество пострадавших в результате обстрела ВСУ столицы республики увеличилось до 35 человек. Трое из них — дети (трое мальчиков 16, 15 и 8 лет)", — сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Она уточнила, что пять человек находятся в тяжелом состоянии, жизни детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как средней тяжести. Как сообщали в комендатуре города, под завалами находятся люди, МЧС делает все возможное для их спасения.Кроме того, повреждения получили две школы, три детсада, колледж и один из корпусов университета.В Минобороны добавили, что ВСУ атаковали гражданские объекты американским оружием.&quot;Сегодня, в 11:00 мск, киевским режимом совершено преступление против мирного населения Луганской Народной Республики с использованием поставленного Западом вооружения. По жилым кварталам города Луганск целенаправленно нанесен удар пятью ракетами АТАСМS производства США&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Российские силы ПВО сбили четыре снаряда, но одна ракета поразила два многоквартирных дома.Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предупредил о возможности повторной ракетной атаки на город.В последнее время ВСУ стали активно применять ракеты ATACMS для ударов по населенным пунктам Донбасса. О подобной атаке в конце мая сообщили власти ДНР — противник открыл огонь по городу Моспино, применив боеприпасы модификации MGM-140. Тогда были повреждены более двадцати домов.Как подчеркивал Владимир Путин украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS.
https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951218118.html
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луганск, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Под завалами жилого дома в Луганске погибли три человека

Под завалами жилого дома в Луганске погибли три человека, семерых удалось спасти

© фото очевидцаПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. При обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Луганске погибли три человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«

"На данный момент сотрудники МЧС спасли из-под завалов семь человек и передали медикам", — добавил собеседник агентства.

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Он уточнил, что из-за обстрела произошло обрушение подъезда жилого дома с пятого по первый этаж.
Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
«
"По последним данным, количество пострадавших в результате обстрела ВСУ столицы республики увеличилось до 35 человек. Трое из них — дети (трое мальчиков 16, 15 и 8 лет)", — сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Она уточнила, что пять человек находятся в тяжелом состоянии, жизни детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как средней тяжести.
Как сообщали в комендатуре города, под завалами находятся люди, МЧС делает все возможное для их спасения.
Кроме того, повреждения получили две школы, три детсада, колледж и один из корпусов университета.
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В Минобороны добавили, что ВСУ атаковали гражданские объекты американским оружием.
«

"Сегодня, в 11:00 мск, киевским режимом совершено преступление против мирного населения Луганской Народной Республики с использованием поставленного Западом вооружения. По жилым кварталам города Луганск целенаправленно нанесен удар пятью ракетами АТАСМS производства США", — подчеркнули в ведомстве.

Российские силы ПВО сбили четыре снаряда, но одна ракета поразила два многоквартирных дома.
Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предупредил о возможности повторной ракетной атаки на город.
В последнее время ВСУ стали активно применять ракеты ATACMS для ударов по населенным пунктам Донбасса. О подобной атаке в конце мая сообщили власти ДНР — противник открыл огонь по городу Моспино, применив боеприпасы модификации MGM-140. Тогда были повреждены более двадцати домов.
Как подчеркивал Владимир Путин украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS.
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскРоссияВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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