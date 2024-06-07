https://ria.ru/20240607/lugansk-1951322945.html

Под завалами жилого дома в Луганске погибли три человека

Под завалами жилого дома в Луганске погибли три человека - РИА Новости, 07.06.2024

Под завалами жилого дома в Луганске погибли три человека

При обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Луганске погибли три человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:27

2024-06-07T13:27

2024-06-07T14:13

специальная военная операция на украине

луганск

россия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. При обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Луганске погибли три человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На данный момент сотрудники МЧС спасли из-под завалов семь человек и передали медикам", — добавил собеседник агентства.Он уточнил, что из-за обстрела произошло обрушение подъезда жилого дома с пятого по первый этаж. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются."По последним данным, количество пострадавших в результате обстрела ВСУ столицы республики увеличилось до 35 человек. Трое из них — дети (трое мальчиков 16, 15 и 8 лет)", — сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Она уточнила, что пять человек находятся в тяжелом состоянии, жизни детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как средней тяжести. Как сообщали в комендатуре города, под завалами находятся люди, МЧС делает все возможное для их спасения.Кроме того, повреждения получили две школы, три детсада, колледж и один из корпусов университета.В Минобороны добавили, что ВСУ атаковали гражданские объекты американским оружием."Сегодня, в 11:00 мск, киевским режимом совершено преступление против мирного населения Луганской Народной Республики с использованием поставленного Западом вооружения. По жилым кварталам города Луганск целенаправленно нанесен удар пятью ракетами АТАСМS производства США", — подчеркнули в ведомстве.Российские силы ПВО сбили четыре снаряда, но одна ракета поразила два многоквартирных дома.Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предупредил о возможности повторной ракетной атаки на город.В последнее время ВСУ стали активно применять ракеты ATACMS для ударов по населенным пунктам Донбасса. О подобной атаке в конце мая сообщили власти ДНР — противник открыл огонь по городу Моспино, применив боеприпасы модификации MGM-140. Тогда были повреждены более двадцати домов.Как подчеркивал Владимир Путин украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS.

https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951218118.html

https://ria.ru/20240607/dnepr-1951198614.html

https://ria.ru/20240607/lugansk-1951309433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганск, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия