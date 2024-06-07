Под завалами обрушившегося подъезда в Луганске остаются люди
Под завалами подъезда в Луганске, обрушившегося при атаке ВСУ, остаются люди
© фото очевидцаПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. В результате атаки по Луганску в одной из многоэтажек полностью обрушен подъезд, под завалами люди, на месте работают спасатели, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
"Украинские националисты днем нанесли массированный удар по гражданским объектам Луганска. Враг выпустил по городу не менее 6 ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО. Но, к сожалению, часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру… В одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией", - написал Пасечник.
По его словам, все силы сейчас брошены на то, чтобы помочь людям после обстрела.
Он подчеркнул, что в результате ракетного обстрела есть пострадавшие среди мирного населения, на данный момент известно о 22 раненых, двое из них дети 8 и 16 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.