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Под завалами обрушившегося подъезда в Луганске остаются люди - РИА Новости, 07.06.2024
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13:04 07.06.2024 (обновлено: 13:18 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951310110.html
Под завалами обрушившегося подъезда в Луганске остаются люди
Под завалами обрушившегося подъезда в Луганске остаются люди - РИА Новости, 07.06.2024
Под завалами обрушившегося подъезда в Луганске остаются люди
В результате атаки по Луганску в одной из многоэтажек полностью обрушен подъезд, под завалами люди, на месте работают спасатели, сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:04
2024-06-07T13:18
луганск
происшествия
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ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. В результате атаки по Луганску в одной из многоэтажек полностью обрушен подъезд, под завалами люди, на месте работают спасатели, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."Украинские националисты днем нанесли массированный удар по гражданским объектам Луганска. Враг выпустил по городу не менее 6 ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО. Но, к сожалению, часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру… В одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией", - написал Пасечник.По его словам, все силы сейчас брошены на то, чтобы помочь людям после обстрела.Он подчеркнул, что в результате ракетного обстрела есть пострадавшие среди мирного населения, на данный момент известно о 22 раненых, двое из них дети 8 и 16 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20240605/zaporozhskayaoblast-1950565705.html
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луганск, происшествия
Луганск, Происшествия
Под завалами обрушившегося подъезда в Луганске остаются люди

Под завалами подъезда в Луганске, обрушившегося при атаке ВСУ, остаются люди

© фото очевидцаПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. В результате атаки по Луганску в одной из многоэтажек полностью обрушен подъезд, под завалами люди, на месте работают спасатели, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
"Украинские националисты днем нанесли массированный удар по гражданским объектам Луганска. Враг выпустил по городу не менее 6 ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО. Но, к сожалению, часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру… В одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией", - написал Пасечник.
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По его словам, все силы сейчас брошены на то, чтобы помочь людям после обстрела.
Он подчеркнул, что в результате ракетного обстрела есть пострадавшие среди мирного населения, на данный момент известно о 22 раненых, двое из них дети 8 и 16 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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