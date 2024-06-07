https://ria.ru/20240607/lugansk-1951310110.html

Под завалами обрушившегося подъезда в Луганске остаются люди

Под завалами обрушившегося подъезда в Луганске остаются люди - РИА Новости, 07.06.2024

Под завалами обрушившегося подъезда в Луганске остаются люди

В результате атаки по Луганску в одной из многоэтажек полностью обрушен подъезд, под завалами люди, на месте работают спасатели, сообщил глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:04

2024-06-07T13:04

2024-06-07T13:18

луганск

происшествия

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ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. В результате атаки по Луганску в одной из многоэтажек полностью обрушен подъезд, под завалами люди, на месте работают спасатели, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."Украинские националисты днем нанесли массированный удар по гражданским объектам Луганска. Враг выпустил по городу не менее 6 ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО. Но, к сожалению, часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру… В одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией", - написал Пасечник.По его словам, все силы сейчас брошены на то, чтобы помочь людям после обстрела.Он подчеркнул, что в результате ракетного обстрела есть пострадавшие среди мирного населения, на данный момент известно о 22 раненых, двое из них дети 8 и 16 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20240605/zaporozhskayaoblast-1950565705.html

https://ria.ru/20240605/energodar-1950606976.html

луганск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганск, происшествия