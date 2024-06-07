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Люди оказались под завалами после удара ВСУ по Луганску - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 07.06.2024 (обновлено: 13:18 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951291801.html
Люди оказались под завалами после удара ВСУ по Луганску
Люди оказались под завалами после удара ВСУ по Луганску - РИА Новости, 07.06.2024
Люди оказались под завалами после удара ВСУ по Луганску
После удара ВСУ по Луганску под завалами остаются люди, которым нужна помощь спасателей, сообщили корреспонденту РИА Новости в военной комендатуре города. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:28
2024-06-07T13:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
луганск
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ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. После удара ВСУ по Луганску под завалами остаются люди, которым нужна помощь спасателей, сообщили корреспонденту РИА Новости в военной комендатуре города."Под завалами после удара ВСУ по Луганску находятся люди, которые просят эвакуации. МЧС делает все возможное. На данный момент один человек уже эвакуирован", - сообщили в военной комендатуре.
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951285882.html
луганск
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Дарья Буймова
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вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, луганск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Луганск
Люди оказались под завалами после удара ВСУ по Луганску

Люди оказались под завалами после удара ВСУ по Луганску, они просят о помощи

© фото очевидцаПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. После удара ВСУ по Луганску под завалами остаются люди, которым нужна помощь спасателей, сообщили корреспонденту РИА Новости в военной комендатуре города.
"Под завалами после удара ВСУ по Луганску находятся люди, которые просят эвакуации. МЧС делает все возможное. На данный момент один человек уже эвакуирован", - сообщили в военной комендатуре.
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Число пострадавших из-за обстрела Луганска увеличилось до 22 человек
Вчера, 12:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияЛуганск
 
 
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