https://ria.ru/20240607/lugansk-1951291801.html

Люди оказались под завалами после удара ВСУ по Луганску

Люди оказались под завалами после удара ВСУ по Луганску - РИА Новости, 07.06.2024

Люди оказались под завалами после удара ВСУ по Луганску

После удара ВСУ по Луганску под завалами остаются люди, которым нужна помощь спасателей, сообщили корреспонденту РИА Новости в военной комендатуре города. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:28

2024-06-07T12:28

2024-06-07T13:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

луганск

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ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. После удара ВСУ по Луганску под завалами остаются люди, которым нужна помощь спасателей, сообщили корреспонденту РИА Новости в военной комендатуре города."Под завалами после удара ВСУ по Луганску находятся люди, которые просят эвакуации. МЧС делает все возможное. На данный момент один человек уже эвакуирован", - сообщили в военной комендатуре.

https://ria.ru/20240607/lugansk-1951285882.html

луганск

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, луганск