https://ria.ru/20240607/lugansk-1951285882.html

Число пострадавших из-за обстрела Луганска увеличилось до 22 человек

Число пострадавших из-за обстрела Луганска увеличилось до 22 человек - РИА Новости, 07.06.2024

Число пострадавших из-за обстрела Луганска увеличилось до 22 человек

Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 22 человек, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:13

2024-06-07T12:13

2024-06-07T12:22

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ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 22 человек, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко."Уточненная информация на 12.00. Количество пострадавших увеличилось до 22 человек", - говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram-канале правительства.Ранее она сообщила о 20 пострадавших, включая 8-летнего ребенка.

https://ria.ru/20240606/svo-1951093895.html

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в мире, луганск, луганская народная республика, вооруженные силы украины