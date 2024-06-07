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Число пострадавших из-за обстрела Луганска увеличилось до 22 человек - РИА Новости, 07.06.2024
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12:13 07.06.2024 (обновлено: 12:22 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951285882.html
Число пострадавших из-за обстрела Луганска увеличилось до 22 человек
Число пострадавших из-за обстрела Луганска увеличилось до 22 человек - РИА Новости, 07.06.2024
Число пострадавших из-за обстрела Луганска увеличилось до 22 человек
Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 22 человек, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:13
2024-06-07T12:22
в мире
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ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 22 человек, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко."Уточненная информация на 12.00. Количество пострадавших увеличилось до 22 человек", - говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram-канале правительства.Ранее она сообщила о 20 пострадавших, включая 8-летнего ребенка.
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в мире, луганск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Луганск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших из-за обстрела Луганска увеличилось до 22 человек

Минздрав ЛНР: число пострадавших из-за атаки ВСУ в Луганске увеличилось до 22

© фото очевидцаПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июн – РИА Новости. Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 22 человек, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
"Уточненная информация на 12.00. Количество пострадавших увеличилось до 22 человек", - говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Ранее она сообщила о 20 пострадавших, включая 8-летнего ребенка.
Пожарный автомобиль, подвергшийся обстрелу со стороны ВСУ в Лисичанске. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
ВСУ обстреляли Лисичанск в ЛНР и атаковали дроном машину спасателей
6 июня, 17:33
 
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