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При обстреле Луганска пострадали 20 человек
При обстреле Луганска пострадали 20 человек - РИА Новости, 07.06.2024
При обстреле Луганска пострадали 20 человек
При обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали 20 человек, включая восьмилетнего ребенка, сообщили власти региона. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:49
2024-06-07T11:49
2024-06-07T12:05
специальная военная операция на украине
луганск
вооруженные силы украины
происшествия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. При обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали 20 человек, включая восьмилетнего ребенка, сообщили власти региона.Как уточнила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, противник открыл огонь по гражданским объектам."Выпустили не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большинство ракет сбили ПВО", — заявила она.Как рассказали РИА Новости в военной комендатуре, в результате удара ВСУ по жилому району обрушился подъезд многоквартирного дома.По данным корреспондента агентства, около 11:00 в Луганске были слышны несколько взрывов, сработала российская система ПВО.
https://ria.ru/20240527/udar-1948787193.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, вооруженные силы украины, происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Луганская Народная Республика
При обстреле Луганска пострадали 20 человек
При ракетном обстреле Луганска пострадали 20 человек, включая ребенка