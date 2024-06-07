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При обстреле Луганска пострадали 20 человек - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 07.06.2024 (обновлено: 12:05 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951277723.html
При обстреле Луганска пострадали 20 человек
При обстреле Луганска пострадали 20 человек - РИА Новости, 07.06.2024
При обстреле Луганска пострадали 20 человек
При обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали 20 человек, включая восьмилетнего ребенка, сообщили власти региона. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:49
2024-06-07T12:05
специальная военная операция на украине
луганск
вооруженные силы украины
происшествия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. При обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали 20 человек, включая восьмилетнего ребенка, сообщили власти региона.Как уточнила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, противник открыл огонь по гражданским объектам."Выпустили не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большинство ракет сбили ПВО", — заявила она.Как рассказали РИА Новости в военной комендатуре, в результате удара ВСУ по жилому району обрушился подъезд многоквартирного дома.По данным корреспондента агентства, около 11:00 в Луганске были слышны несколько взрывов, сработала российская система ПВО.
https://ria.ru/20240527/udar-1948787193.html
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луганск
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луганск, вооруженные силы украины, происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Луганская Народная Республика
При обстреле Луганска пострадали 20 человек

При ракетном обстреле Луганска пострадали 20 человек, включая ребенка

© фото очевидцаДым на месте взрыва в Луганске
Дым на месте взрыва в Луганске
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. При обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали 20 человек, включая восьмилетнего ребенка, сообщили власти региона.
Как уточнила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, противник открыл огонь по гражданским объектам.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар кассетными боеприпасами
27 мая, 21:59
"Выпустили не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большинство ракет сбили ПВО", — заявила она.
Как рассказали РИА Новости в военной комендатуре, в результате удара ВСУ по жилому району обрушился подъезд многоквартирного дома.
По данным корреспондента агентства, около 11:00 в Луганске были слышны несколько взрывов, сработала российская система ПВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскВооруженные силы УкраиныПроисшествияЛуганская Народная Республика
 
 
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