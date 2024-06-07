https://ria.ru/20240607/lugansk-1951277723.html

При обстреле Луганска пострадали 20 человек

При обстреле Луганска пострадали 20 человек - РИА Новости, 07.06.2024

При обстреле Луганска пострадали 20 человек

При обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали 20 человек, включая восьмилетнего ребенка, сообщили власти региона. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:49

2024-06-07T11:49

2024-06-07T12:05

специальная военная операция на украине

луганск

вооруженные силы украины

происшествия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. При обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали 20 человек, включая восьмилетнего ребенка, сообщили власти региона.Как уточнила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, противник открыл огонь по гражданским объектам."Выпустили не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большинство ракет сбили ПВО", — заявила она.Как рассказали РИА Новости в военной комендатуре, в результате удара ВСУ по жилому району обрушился подъезд многоквартирного дома.По данным корреспондента агентства, около 11:00 в Луганске были слышны несколько взрывов, сработала российская система ПВО.

https://ria.ru/20240527/udar-1948787193.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганск, вооруженные силы украины, происшествия, луганская народная республика