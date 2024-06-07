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Глава Боливии: многие зарубежные компании могут у нас разрабатывать литий
Глава Боливии: многие зарубежные компании могут у нас разрабатывать литий - РИА Новости, 07.06.2024
Глава Боливии: многие зарубежные компании могут у нас разрабатывать литий
Многие зарубежные компании найдут место в Боливии для того, чтобы заняться разработкой месторождения лития, сообщил президент страны Луис Арсе. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:55
2024-06-07T19:55
2024-06-07T19:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Многие зарубежные компании найдут место в Боливии для того, чтобы заняться разработкой месторождения лития, сообщил президент страны Луис Арсе. "У нас крупнейший запас лития, потому, конечно, есть место для многих зарубежных компаний разрабатывать эти месторождения. У нас есть определенные инвестиции в горнорудную промышленность, но очевидно, что добыча лития – это, наверное, наиболее важное направление для зарубежных инвестиций", - сказал Луис Арсе, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, боливия, луис арсе, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Боливия, Луис Арсе, Россия