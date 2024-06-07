https://ria.ru/20240607/litiy-1951522130.html

Глава Боливии: многие зарубежные компании могут у нас разрабатывать литий

Глава Боливии: многие зарубежные компании могут у нас разрабатывать литий - РИА Новости, 07.06.2024

Глава Боливии: многие зарубежные компании могут у нас разрабатывать литий

Многие зарубежные компании найдут место в Боливии для того, чтобы заняться разработкой месторождения лития, сообщил президент страны Луис Арсе. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:55

2024-06-07T19:55

2024-06-07T19:55

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Многие зарубежные компании найдут место в Боливии для того, чтобы заняться разработкой месторождения лития, сообщил президент страны Луис Арсе. "У нас крупнейший запас лития, потому, конечно, есть место для многих зарубежных компаний разрабатывать эти месторождения. У нас есть определенные инвестиции в горнорудную промышленность, но очевидно, что добыча лития – это, наверное, наиболее важное направление для зарубежных инвестиций", - сказал Луис Арсе, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.-

https://ria.ru/20240606/boliviya-1951009418.html

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Алёна Пава

экономика, боливия, луис арсе, россия