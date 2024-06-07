https://ria.ru/20240607/lavrov-1951522647.html

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Израиля

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Израиля - РИА Новости, 07.06.2024

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Израиля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу телефонный разговор с израильским коллегой Исраэлем Кацем, обсудив с ним конфликт в секторе Газа,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:56

2024-06-07T19:56

2024-06-07T19:56

в мире

россия

ближний восток

западный берег реки иордан

сергей лавров

исраэль кац

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу телефонный разговор с израильским коллегой Исраэлем Кацем, обсудив с ним конфликт в секторе Газа, вопросы освобождения заложников, в том числе россиян, и двусторонние отношения, сообщил МИД РФ. "Состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. В свете продолжающейся военной операции в секторе Газа, эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан и в израильско-ливанском приграничье с российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и обеспечения надлежащих условий для оказания неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся", - говорится в заявлении ведомства. Также, согласно сообщению министерства, стороны уделили особое внимание вопросу освобождения удерживаемых в секторе Газа российских граждан, подтвердив важность продолжения энергичных усилий для вызволения всех заложников. Министры также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

https://ria.ru/20240607/pmef-1951314355.html

россия

ближний восток

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, ближний восток, западный берег реки иордан, сергей лавров, исраэль кац, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году