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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Израиля
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Израиля - РИА Новости, 07.06.2024
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Израиля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу телефонный разговор с израильским коллегой Исраэлем Кацем, обсудив с ним конфликт в секторе Газа,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:56
2024-06-07T19:56
2024-06-07T19:56
в мире
россия
ближний восток
западный берег реки иордан
сергей лавров
исраэль кац
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу телефонный разговор с израильским коллегой Исраэлем Кацем, обсудив с ним конфликт в секторе Газа, вопросы освобождения заложников, в том числе россиян, и двусторонние отношения, сообщил МИД РФ. "Состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. В свете продолжающейся военной операции в секторе Газа, эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан и в израильско-ливанском приграничье с российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и обеспечения надлежащих условий для оказания неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся", - говорится в заявлении ведомства. Также, согласно сообщению министерства, стороны уделили особое внимание вопросу освобождения удерживаемых в секторе Газа российских граждан, подтвердив важность продолжения энергичных усилий для вызволения всех заложников. Министры также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
https://ria.ru/20240607/pmef-1951314355.html
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в мире, россия, ближний восток, западный берег реки иордан, сергей лавров, исраэль кац, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Ближний Восток, Западный берег реки Иордан, Сергей Лавров, Исраэль Кац, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Израиля
Лавров и Кац по телефону обсудили ситуацию в Палестине и двусторонние отношения