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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Израиля - РИА Новости, 07.06.2024
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19:56 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/lavrov-1951522647.html
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Израиля
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Израиля - РИА Новости, 07.06.2024
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Израиля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу телефонный разговор с израильским коллегой Исраэлем Кацем, обсудив с ним конфликт в секторе Газа,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:56
2024-06-07T19:56
в мире
россия
ближний восток
западный берег реки иордан
сергей лавров
исраэль кац
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу телефонный разговор с израильским коллегой Исраэлем Кацем, обсудив с ним конфликт в секторе Газа, вопросы освобождения заложников, в том числе россиян, и двусторонние отношения, сообщил МИД РФ. "Состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. В свете продолжающейся военной операции в секторе Газа, эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан и в израильско-ливанском приграничье с российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и обеспечения надлежащих условий для оказания неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся", - говорится в заявлении ведомства. Также, согласно сообщению министерства, стороны уделили особое внимание вопросу освобождения удерживаемых в секторе Газа российских граждан, подтвердив важность продолжения энергичных усилий для вызволения всех заложников. Министры также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
https://ria.ru/20240607/pmef-1951314355.html
россия
ближний восток
западный берег реки иордан
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в мире, россия, ближний восток, западный берег реки иордан, сергей лавров, исраэль кац, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Ближний Восток, Западный берег реки Иордан, Сергей Лавров, Исраэль Кац, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Израиля

Лавров и Кац по телефону обсудили ситуацию в Палестине и двусторонние отношения

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в пятницу телефонный разговор с израильским коллегой Исраэлем Кацем, обсудив с ним конфликт в секторе Газа, вопросы освобождения заложников, в том числе россиян, и двусторонние отношения, сообщил МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. В свете продолжающейся военной операции в секторе Газа, эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан и в израильско-ливанском приграничье с российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и обеспечения надлежащих условий для оказания неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся", - говорится в заявлении ведомства.
Также, согласно сообщению министерства, стороны уделили особое внимание вопросу освобождения удерживаемых в секторе Газа российских граждан, подтвердив важность продолжения энергичных усилий для вызволения всех заложников. Министры также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проводит встречу со Спецпредставителем Президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортегой на ПМЭФ. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Лавров и спецпредставитель президента Никарагуа проводят встречу на ПМЭФ
Вчера, 13:12
 
В миреРоссияБлижний ВостокЗападный берег реки ИорданСергей ЛавровИсраэль КацОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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